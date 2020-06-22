2020-06-22T21:39:12+03:00
Звезды

Названа неожиданная причина развода Кристины Асмус и Гарика Харламова

Супруги шокировали не только поклонников, но и своих друзей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Супруги прожили вместе восемь летСупруги прожили вместе восемь летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Известие о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова взбудоражило не только поклонников одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, но и их коллег по цеху. О том, что супруги больше не вместе, артисты сообщили одновременно каждый в своем блоге. И пока обыватели гадают, что же послужило причиной разрыва звезд, астролог Василиса Володина давно все знала.

"Еще одно расставание на ретро-Венере. Гарик Харламов (28.02.1981) и Кристина Асмус (14.04.1988) объявили о предстоящем разводе. По горячим следам поясняю, кого винить: неудачную дату брака, совместимость или ту самую Венеру", - написала Василиса Володина в блоге.

Астролог отметила, что планеты управляют людьми и отражают наши чаяния, мотивы, стремления и окружение. "Гороскоп - подсказка, а не меч Божий. Сваливать на него нет смысла. Есть смысл разбираться в его знаках. А шепчет он, что в этой паре все было непросто. Разные системы ценностей, представления о том, что такое чувства и семья", - продолжает эксперт.

vasilisa.volodinavasilisa.volodina
Еще одно расставание на ретро-Венере
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На примере Гарика она пояснила, что у него Венера в Рыбах, а Луна в Стрельце. "Жена должна соответствовать мне, крутому, стимулировать и поддерживать в убеждении собственного величия (например, пусть будет красавицей и популярной актрисой). И при этом она должна быть достаточно тихой, покладистой и нежной (а вот тут неувязочка, с яркой девушкой-Овном, у которой еще и Венера-Марс воздушные). Видим, что у Харламова в принципе сложный комплекс ожиданий от женщины: задачи подруги жизни диссонируют с приятным ему типом поведения", - заявила Василиса.

Астролог Василиса Володина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Астролог Василиса ВолодинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она также ответила на вопрос, почему брак Кристины и Гарика рвется именно сейчас. "Ретро-Венера в Близнецах вырастила желание освободиться от взаимной ответственности прямо завтра, хотя развод - дело давно решенное. А вчерашнее солнечное затмение подтолкнуло к тому, чтобы объявить новую главу жизни для каждого из них", - резюмировала Володина, говоря о неожиданной причине развода звезд.

Напомним, 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю. В настоящее время идет бракоразводный процесс. Супруги подчеркнули, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в их расставании не виноват. По их словам, это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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