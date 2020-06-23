Главрыбвод возвращает «царь-рыбу» в Дон

Около 70 000 особей молоди белуги весом в 3 грамма торжественно выпустили в воды реки Дон. Это хороший стартовый вес для освоения и самой реки, и Азовского моря. Вырастили белужий «десант» специалисты Донского осетрового завода.

По словам начальника Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Юрия Лыскина, к этому событию донские рыбоводы готовились целых 12 лет. Донской рыбоводный осетровый завод ФГБУ «Главрыбвод», расположенный в Семикаракорском районе Ростовской области, начал работать почти 20 лет назад. Он специализируется на восстановлении и воспроизводстве ценных и исчезающих видов рыбы, таких как белуга, русский осетр, севрюга и стерлядь. После запуска второй очереди завода его специалисты выращивают и ежегодно выпускают в реку Дон около 3,6 млн молоди осетровых, полученной от собственного ремонтно-маточного стада (РМС).

Особо ценной рыбой Донского рыбоводного завода является белуга. Ихтиологи установили, что белуга обитает на нашей планете почти 200 млн лет. Этот древний вид осетровых может достигать размера 9 метров, веса до 1,3 тонн (отмечен вес 2 тонны) и возраста 100 лет и более. В естественной среде обитания белуга нерестится много раз в своей жизни (в отличие от тихоокеанских лососей), что свидетельствует об исключительной способности приспосабливаться к условиям обитания. Достаточно сказать, что белуга пережила ледниковый период и множество других катаклизмов. И только человеческая деятельность поставила «царь-рыбу» на грань выживания. Сегодня азовская белуга занесена в Красную книгу со статусом вымирающего вида. Из-за бесконтрольного промысла к концу прошлого века популяция осетровых снизилась в разы. А в результате строительства плотин ГЭС практически все традиционные нерестилища азовской белуги оказались закрытыми для прохода или обмелели, став непригодными для нереста. Второй причиной практически полного исчезновения белуги в естественной среде обитания является браконьерство. Сверхвысокая цена на белужью икру, мировой деликатес, приводит к варварскому истреблению самых ценных представителей вида – самок белуги, достигающих половозрелости только к 18-20 годам жизни.

По вышеперечисленным причинам сохранить популяцию осетровых и особенно белуги возможно только за счет искусственного разведения на рыбоводных заводах. Эта работа началась еще в Советском Союзе, однако в период экономической неразберихи начала 1990-х обороты по воспроизводству молоди сократились вдвое, отрасль оказалась в глубоком кризисе. К счастью, в середине 1980-х уже были разработаны и апробированы передовые методы получения икры осетровых с сохранением жизни производителей.

Самый эффективный и наименее травматичный способ сцеживания икры, при котором выживаемость самок близка к 100%, был предложен к.б.н. С.Б.Подушкой. Именно его методика сегодня практикуется на большинстве рыбоводческих предприятий, в том числе на Донском осетровом заводе, где с первых дней основания началась работа над формированием собственного ремонтно-маточного стада из рыб, отловленных в естественной среде обитания. Именно самки из первого поколения молоди белуги, оставленной на заводе в год его основания, к настоящему времени достигли полового созревания и дали партию икры. Из нее специалистам завода удалось вырастить первый донской «десант» - молодняк в количестве порядка 70 000 особей с навеской 3 гр. Это хороший стартовый вес для освоения Дона и Азовского моря.

Знаковому событию предшествовала масштабная реорганизация завода, начавшаяся в 2019 году. В первую очередь, была внедрена новая система менеджмента, разработанная «Главрыбводом». По словам Юрий Лыскина, значительно улучшилось снабжение завода, изменена рассадка рыб (сегодня на заводе около 400 бассейнов) и внедрены более эффективные методы кормления, что привело к росту поголовья и качества мальков. Положительные изменения в работе завода заметили и партнерские организации отрасли - резко увеличилось количество заявок на искусственное воспроизводство по компенсационным мероприятиям. По данным весенней бонитировки 2020 г., в прудах этого рыбоводного завода содержится 2153 особей осетра русского, 679 особей севрюги, 2666 особей донской стерляди и 1740 - белуги. На внебюджетном учете находятся особи веслоноса и осетра ленского, используемые для развития внебюджетной деятельности.

В мае этого года в результате проверки хода выполнения госзадания представители МВД, Минсельхозпрода Ростовской области и Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, администрации Ростовской области было отмечали, что у Донского завода есть хорошие перспективы выполнить эту задачу в срок.

«В этом году, - пояснил Юрий Лыскин, - кроме белуги планируется выпуск в реку Дон 1,5 млн мальков стерляди, 900 тысяч штук севрюги и 2 млн штук русского осетра».

Во второй половине ХХ века на долю СССР приходилось свыше 90% мировых запасов и 80% уловов осетровых рыб, из которых доля Азовского бассейна составляла более 5%. В 1990-х годах в Азовском бассейне промысловое значение сохраняли только два вида осетровых: русский осетр и севрюга. Промысел белуги запрещен с 1985 года, в настоящее время вид занесен в Красную книгу России. Восстановление популяции этих особо ценных видов рыб входит в число приоритетных государственных задач. Всего в прошлом году рыбоводные заводы Главрыбвода выпустили в водоемы страны более 57 млн экземпляров осетровых видов рыб.