"Я не пересматривал матч против "Сочи", недоволен своей игрой": 17-летний вратарь "Ростова" удивил Ивана Урганта

17-летний вратарь "Ростова" Денис Попов стал за один вечер самым популярным футболистом в стране. Он отбил 15 ударов от игроков "Сочи", взял пенальти, хотя узнал о том, что будет играть против команды Премьер-Лиги только за сутки до матча и провел одну тренировку. И вот вечером 22 июня Попова пригласили на эфир "Вечернего Урганта". Лучший футболист матча, пропустивший 10 голов от футболистов сочинского клуба, поговорил с Иваном Ургантом в эфире Первого канала.

- Денис, как изменилась ваша жизнь?

- Популярность. До матча в Инстаграме было 300 подписчиков, сейчас - уже около 40 тысяч.

- Как вы настраивались на этот матч, когда выходили на поле?

- Во-первых, мы друг друга поддерживали, желали всем удачи и не думать об этом. Все волновались - хотели выйти и показать уровень, можем играть даже против таких футболистов.

- Не только Премьер-Лиги, но и местах лишения свободы были. Страх-то был?

- Страха не было, волнение было.

- Кто-то поздравлял вас из тех, кого знаем?

- Много кто написал из вратарей Премьер-Лиги, поддерживали меня, плюс и Дмитрий Губерниев поздравил.

- Кто для вас пример?

- Слежу давно за Давидом де Хеа.

- Ну про вас он узнал, надеюсь, благодаря этому матчу. У вас есть какой-то план по отбиванию пенальти, говорят. Редкость же такое - говорят.

- Мне просто повезло.

- Да ладно!

- Ну, заранее выбрал угол куда падать и решил прыгнуть именно туда.

- Говорили ли вы с кем-то из игроков "Сочи" после матча?

- Пару человек подошли, сказали продолжай в том же духе. Спасибо им за поддержку, для меня это многое значит.

- Давайте что-нибудь скажем хорошее и про игроков, которые играли с вами. Какой из голов самый красивый, что вы забивали?

- Самый красивый? Не знаю. Я матч не пересматривал, я не доволен своей игрой из-за того, что пропустил 10 голов.

- Если бы какой-то клуб сказал вам перейти, куда бы пошли?

- Только за "Ростов" хочу играть в ближайшее время.

- Ваша семья и ваш город должны гордиться вами!

Следующая игра у ФК "Ростов" намечена на 27 июня. На своем поле "желто-синие" примут тульский "Арсенал". Поскольку основной состав ростовчан продолжает находиться на карантине, то, возможно, за игрой Попова теперь смогут проследить и болельщики на домашней "Ростов Арене".

Пропустить 10, но стать героем. Подборка сейвов Дениса Попова.Видеоподборка отбитых ударов Дениса Попова в матче Сочи - Ростов

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