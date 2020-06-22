Apple проследит насколько тщательно вы моете руки и поможет расслабиться перед сном

Компания Apple на конференции разработчиков WWDC представила новые операционные системы – для смартфонов, планшетов, настольных систем и часов. Почему-то всегда особый ажиотаж вызывает представление яблочниками нового железа. Идут глубокомысленные обзоры о том, какой чип мощнее и сколько держит батарея. На самом деле, и я не устаю это утверждать, для развития цифрового мира гораздо интереснее и важнее «мозги» - то есть система, которая кучкой железа управляет.

И в этом смысле возможности новых операционных систем гораздо интереснее.

Итак, что нам предлагают на этот раз?

Для умных часов

То, что в новой watchOS 7 добавлены очередные функции для тех, кто следит за своим здоровьем и увлечённо занимается физкультурой – ничего особенного нет. И даже то, что часики теперь научатся следить за сном и помогут расслабиться, подобрав режим и включив спокойную музыку – не особо впечатляет. Подобные приложения есть в AppStore.

А вот актуальная для нашего коронавирусного времени возможность проследить насколько тщательно владелец гаджета моет руки – это на самом деле круто. Используются одновременно датчики движения, микрофон и искусственный интеллект. Часы распознают, что вы моете руки по движениям и окружающим звукам. На часах включается таймер на 20 секунд – столько ВОЗ рекомендует мыть руки. И если вы закончите процедуру, ваши собственные часы укоризненно напомнят вам – руки вымыты плохо!

B новой watchOS 7 добавлены очередные функции для тех, кто следит за своим здоровьем и увлечённо занимается физкультуройФото: REUTERS

Мало того, часы будут «стучать» в приложение «Здоровье» и ваш собственный смартфон вам покажет, насколько тщательно вы моете руки, и выкатит назидательный текст о том, насколько сейчас важно уделять внимание гигиене!

Ох, до чего дошел прогресс…

Кстати, новая операционка еще проанализирует уровень звука в наушниках и сообщит, когда он сильно бьет по ушам. А если вы слишком долго используете наушники, Apple Watch напомнит, что и тут есть рекомендаций ВОЗ: в течение недели можно около 40 часов слушать музыку силой до 80 децибел без риска снижения слуха. Больше – можно оглохнуть.

Для смартфонов и планшетов

Как всегда, много новых наворотов в iOS. Теперь у нее индекс 14.

Во-первых, можно теперь упорядочить приложения. Их бывает много. Теперь они группируются в библиотеку и сверху отображаются самые популярные (у вас лично).

Режим «Картинка в картинке» позволяет одновременно смотреть видео или общаться по FaceTime и пользоваться другим приложением на iPhone. Мне этой возможности не хватало, правда!

В Сообщениях стало проще находить важные беседы. Важную переписку можно закрепить вверху списка сообщений. Ну и приправить общение можно очередными Memoji.

Как всегда, много новых наворотов в iOS. Теперь у нее индекс 14Фото: REUTERS

В карты и в авторские путеводители включены списки интересных мест, которые попадутся по пути во время поездки. И появились места, где можно заправить электромобиль. Электромобили, конечно, есть далеко не у всех. Но дело идет к тому, что мы избавимся от бензиновых двигателей и Apple эту тенденцию поддерживает как может.

А еще:

Приложение «Перевод» переводит голосовые и текстовые сообщения между любыми из 11 языков. Причем, даже если смартфон не подключен к интернету.

Siri становится все умнее. Когда вы диктуете ей сообщения или письма, на устройстве запускается клавиатурная диктовка.

А цифровые ключи для автомобиля позволяют отпирать двери и запускать двигатель с iPhone или Apple Watch.

Приложение «Локатор» научилось поддерживать сторонние устройства и аксессуары. А это значит, можно будет искать не только потерявшиеся устройства Apple.

Цифровые ключи для автомобиля позволяют отпирать двери и запускать двигатель с iPhone или Apple WatchФото: REUTERS

Для планшетов тоже появилось множество новых удобных функций. Отмечу лишь самые, на мой взгляд, полезные.

На iPad появится функция «От руки» для Apple Pencil. Она позволяет вводить в любое текстовое поле рукописный текст, и он автоматически преобразуется в машинописный. Так можно отвечать на сообщения в iMessage или быстро и легко выполнять поиск в Safari. Функция распознавания фигур доводит нарисованные от руки геометрические фигуры до идеальной формы и корректирует их положение, когда пользователи создают полезные диаграммы и иллюстрации в Заметках.

Для обучения и дизайна на iPad Pro появится возможность еще точнее оценивать расстояние до предметов с помощью нового сканера LiDAR. А это значит, виртуально можно будет снимать с человека мерки и уже практически полноценно примерять одежду онлайн в интернет-магазине.

Для ноутбуков и настольных систем

А теперь про сюрпризы macOS Big Sur. (На этот раз операционка названа в честь побережья Калифорнии).

Обновился дизайн самой системы. И подчеркивает родство с другими операционками яблочников. Выглядит очень красиво и современно.

Обновленный браузер Safari: на экране помещается больше вкладок, а значки для избранного отображаются по умолчанию, чтобы было проще определить, какой сайт на какой вкладке отрыт. Кроме того, пользователи могут предварительно просмотреть веб-страницу, просто наведя курсор на вкладку. А на стартовую страницу можно не только собрать нужные странички, но и поставить любую фотографию, по сути, персонифицировав браузер.

Big Sur - операционка названа в честь побережья КалифорнииФото: REUTERS

Встроенный перевод позволяет переводить в Safari веб-страницы с семи языков.

Также, как и в смартфонах можно закрепить важные беседы в начале списка в Сообщениях. Поиска позволяет группировать результаты по наличию в них ссылок, фотографий или других характеристик.

В Картах есть подробные карты помещений крупнейших аэропортов и торговых центров. Появилась возможность составлять на Mac маршруты для велопрогулок или поездок на электромобиле, а затем переслать их на iPhone.

Пока операционные системы будут доступны только для разработчиков.

А традиционно осенью, когда все будет отлажено и отполировано до блеска, операционки можно будет бесплатно установить на яблочные устройства.

Ждем…