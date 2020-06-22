Apple проследит насколько тщательно вы моете руки и поможет расслабиться перед сном
Компания Apple на конференции разработчиков WWDC представила новые операционные системы – для смартфонов, планшетов, настольных систем и часов. Почему-то всегда особый ажиотаж вызывает представление яблочниками нового железа. Идут глубокомысленные обзоры о том, какой чип мощнее и сколько держит батарея. На самом деле, и я не устаю это утверждать, для развития цифрового мира гораздо интереснее и важнее «мозги» - то есть система, которая кучкой железа управляет.
И в этом смысле возможности новых операционных систем гораздо интереснее.
Итак, что нам предлагают на этот раз?
Для умных часов
То, что в новой watchOS 7 добавлены очередные функции для тех, кто следит за своим здоровьем и увлечённо занимается физкультурой – ничего особенного нет. И даже то, что часики теперь научатся следить за сном и помогут расслабиться, подобрав режим и включив спокойную музыку – не особо впечатляет. Подобные приложения есть в AppStore.
А вот актуальная для нашего коронавирусного времени возможность проследить насколько тщательно владелец гаджета моет руки – это на самом деле круто. Используются одновременно датчики движения, микрофон и искусственный интеллект. Часы распознают, что вы моете руки по движениям и окружающим звукам. На часах включается таймер на 20 секунд – столько ВОЗ рекомендует мыть руки. И если вы закончите процедуру, ваши собственные часы укоризненно напомнят вам – руки вымыты плохо!
B новой watchOS 7 добавлены очередные функции для тех, кто следит за своим здоровьем и увлечённо занимается физкультуройФото: REUTERS
Мало того, часы будут «стучать» в приложение «Здоровье» и ваш собственный смартфон вам покажет, насколько тщательно вы моете руки, и выкатит назидательный текст о том, насколько сейчас важно уделять внимание гигиене!
Ох, до чего дошел прогресс…
Кстати, новая операционка еще проанализирует уровень звука в наушниках и сообщит, когда он сильно бьет по ушам. А если вы слишком долго используете наушники, Apple Watch напомнит, что и тут есть рекомендаций ВОЗ: в течение недели можно около 40 часов слушать музыку силой до 80 децибел без риска снижения слуха. Больше – можно оглохнуть.
Для смартфонов и планшетов
Как всегда, много новых наворотов в iOS. Теперь у нее индекс 14.
Во-первых, можно теперь упорядочить приложения. Их бывает много. Теперь они группируются в библиотеку и сверху отображаются самые популярные (у вас лично).
Режим «Картинка в картинке» позволяет одновременно смотреть видео или общаться по FaceTime и пользоваться другим приложением на iPhone. Мне этой возможности не хватало, правда!
В Сообщениях стало проще находить важные беседы. Важную переписку можно закрепить вверху списка сообщений. Ну и приправить общение можно очередными Memoji.
Как всегда, много новых наворотов в iOS. Теперь у нее индекс 14Фото: REUTERS
В карты и в авторские путеводители включены списки интересных мест, которые попадутся по пути во время поездки. И появились места, где можно заправить электромобиль. Электромобили, конечно, есть далеко не у всех. Но дело идет к тому, что мы избавимся от бензиновых двигателей и Apple эту тенденцию поддерживает как может.
А еще:
Приложение «Перевод» переводит голосовые и текстовые сообщения между любыми из 11 языков. Причем, даже если смартфон не подключен к интернету.
Siri становится все умнее. Когда вы диктуете ей сообщения или письма, на устройстве запускается клавиатурная диктовка.
А цифровые ключи для автомобиля позволяют отпирать двери и запускать двигатель с iPhone или Apple Watch.
Приложение «Локатор» научилось поддерживать сторонние устройства и аксессуары. А это значит, можно будет искать не только потерявшиеся устройства Apple.
Цифровые ключи для автомобиля позволяют отпирать двери и запускать двигатель с iPhone или Apple WatchФото: REUTERS
Для планшетов тоже появилось множество новых удобных функций. Отмечу лишь самые, на мой взгляд, полезные.
На iPad появится функция «От руки» для Apple Pencil. Она позволяет вводить в любое текстовое поле рукописный текст, и он автоматически преобразуется в машинописный. Так можно отвечать на сообщения в iMessage или быстро и легко выполнять поиск в Safari. Функция распознавания фигур доводит нарисованные от руки геометрические фигуры до идеальной формы и корректирует их положение, когда пользователи создают полезные диаграммы и иллюстрации в Заметках.
Для обучения и дизайна на iPad Pro появится возможность еще точнее оценивать расстояние до предметов с помощью нового сканера LiDAR. А это значит, виртуально можно будет снимать с человека мерки и уже практически полноценно примерять одежду онлайн в интернет-магазине.
Для ноутбуков и настольных систем
А теперь про сюрпризы macOS Big Sur. (На этот раз операционка названа в честь побережья Калифорнии).
Обновился дизайн самой системы. И подчеркивает родство с другими операционками яблочников. Выглядит очень красиво и современно.
Обновленный браузер Safari: на экране помещается больше вкладок, а значки для избранного отображаются по умолчанию, чтобы было проще определить, какой сайт на какой вкладке отрыт. Кроме того, пользователи могут предварительно просмотреть веб-страницу, просто наведя курсор на вкладку. А на стартовую страницу можно не только собрать нужные странички, но и поставить любую фотографию, по сути, персонифицировав браузер.
Big Sur - операционка названа в честь побережья КалифорнииФото: REUTERS
Встроенный перевод позволяет переводить в Safari веб-страницы с семи языков.
Также, как и в смартфонах можно закрепить важные беседы в начале списка в Сообщениях. Поиска позволяет группировать результаты по наличию в них ссылок, фотографий или других характеристик.
В Картах есть подробные карты помещений крупнейших аэропортов и торговых центров. Появилась возможность составлять на Mac маршруты для велопрогулок или поездок на электромобиле, а затем переслать их на iPhone.
Пока операционные системы будут доступны только для разработчиков.
А традиционно осенью, когда все будет отлажено и отполировано до блеска, операционки можно будет бесплатно установить на яблочные устройства.
Ждем…
Презентация Apple конференции разработчиков WWDC 22 июня 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU