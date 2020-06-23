За Ефремовым бегали первые красавицы, а Бабкиной восхищались секс-символы: какие звезды всю жизнь скрывали внебрачные связи

Это сейчас звездам трудно скрывать романы: поклонниками то фото сделают, то видео исподтишка на телефон снимут. Раньше скрывать внебрачные отношения было проще, а было их на советской эстраде и в кинотусовке не меньше, чем в 21 веке. Рассказываем о любовных отношениях между звездами, которые сами они не любят вспоминать.

Михаил Ефремов и Наталья Негода

«С девушками Миша обращаться умел, он им очень нравился. Был озорной, активный!» - характеризует однокурсника Ефремова в молодости Вячеслав Невинный-младший. Они учились вместе в школе-студии МХАТ. После армии на старших курсах Ефремов был хорош собой, с привлекательной во всех отношениях фамилией и перспективами – его снимали в кино с 13 лет. Пока девчонки курса были влюблены в Ефремова, сам он сох по Наталья Негоде.

В начале Наташа внимания на него не обращала, из-за чего староста курса Ефремов однажды даже напился – впервые так, что на ногах не стоял. А потом Михаил Ефремов на пару месяцев заключил официальный брак с другой студенткой Еленой Гольяновой. Теперь уже актриса Гольянова признается:

«Союз с Мишей просуществовал пару месяцев, но только на бумаге. Со стороны Ефремова это был красивый дружеский жест». Брак оказался фиктивным: Ефремов женился, чтобы Гольянова могла обменять свою квартиру в Горьком на Москву – тогда были такие законы. Негода после этого благородного поступка Ефремова вдруг обратила на него внимание и начался роман: головокружительным, но непродолжительный – на пару лет. Негода до сих пор молчит о тех отношениях, но в окружении Ефремова помнят:

Наталья Негода. Фото: «Россия1».

«Наташа и Миша очень подходили друг другу – редкостные раздолбаи и охотники погулять на широкую ногу. Москвичам из приличных семей было сложно найти место для встреч, и они радовались, когда оставались наедине в общаге, пока лимита подрабатывала грузчиками или дворниками». Парочка рассталась по инициативе Негоды. А когда в 1988 году на экраны вышел фильм «Маленькая Вера» - Негода вмиг стала звездой. У Михаила Ефремова в этому же году тоже случилась премьера фильма «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Ефремов нашел Негоду и роман вспыхнул вновь, а потом Негода узнала, что от Ефремова беременна другая женщина. Пара рассталась теперь уже навсегда. Первую большую любовь Михаила Ефремова вся его компания обожала – у Негоды никогда не было плохого настроения, капризов и она умела поддержать разговор в мужской компании, в шутку ее называли «девушка без ПМС».

Надежда Бабкина и Александр Розенбаум

Александр Розенбаум всего на два года младше Надежд Бабкиной. А вот артистическую карьеру начал строить позже Надежды Георгиевны, поэтому, по ее словам, она Александру помогала. Но не только по дружбе, а в том числе по любви. Сейчас интерес к Бабкиной повышенный – она вылечилась от коронавируса, была на грани жизни и смерти, поэтому решилась на откровение в интервью. В телеисповеди в «Судьбе человека» Бабкина впервые рассказала о романе с Розенбаумом, намекнув, что Александр стесняется об этом вспоминать из-за советов кого-то в своем окружении.

В 80-е Розенбаум делал первые шаги на эстраде, а Бабкина уже руководила театром «Русская песня». Надежда была роскошной красавицей. Кстати, тогда еще замужней, но брак с единственным официальным супругом она сохраняла ради сына – ждала пока вырастет: "У нас был не только творческий союз. Но и нежные отношения".

Александр Розенбаум.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Надежда Георгиевна не скрыла, что на заре карьеры Александра Розенбаума в нужных кабинетах замолвила словечко, чтобы помочь талантливому артисту выйти на большую сцену, отправиться на заграничные гастроли: «Не скрою - помогала появиться на сцене, не скрою, что ходила в министерство культуры». Пара готовила вместе спектакль, но расстались, не закончив это дело. Теперь Надежда Георгиевна призывает Александра Яковлевича осуществить ту давнюю мечту, ссылаясь на то, что жизнь коротка и может оборваться в любой момент. Кстати, Бабкина и Розенбаум не созваниваются много лет, но когда Надежда в апреле оказалась в больнице на грани жизни и смерти, то потом обнаружила у себя пропущенный звонок и от Александра – беспокоился.

Теперь у каждого своя личная жизнь – Бабкина говорит исключительно о дружеских чувствах к старому другу. «Мои отношения к нему остались теплыми, нежными. Благодарность осталась», - Надежда Георгиевна не скрывает, что и на ее творчество Розенбаум повлиял, а сейчас стал роскошным артистом: «Он мужик, поет нутром. Радуюсь его успеху, переживала, когда захворал». Если Надежда и Александр встречаются на одной съемочной площадке, то подходят друг к другу. Недавно народная артистка получила комплимент от народного артиста – мол, роскошно выглядит. Встреча у «бывших» последний раз случилась в Театре «Русская песня» на премии врачам «Призвание». Бабкина к Розенбауму обратилась в своем недавнем откровенном интервью с золотыми словами для всех «бывших»: «Пусть будет здоров, пребывает в любви. Сашка, не надо стесняться собственной жизни - она настолько богата разнообразием!»

Борис Смолкин и Ольга Прокофьева

На съемках сериала «Моя прекрасная няня» начались любовные отношения у Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк. Об этом знали все. Оказывается, там же тогда же случился и еще один роман. Скрывали его долго – до конца весны 2020-го. Проболтался Борис Смолкин в телеинтервью об отношениях с коллегой: «Я то знаю, что у меня с Ольгой был роман». Ольга Прокофьева такой подставы от коллеги спустя почти 15 лет не ожидала. Оборонялась как могла, когда к ней вдруг стали обращаться за комментариями романа, отрицала. Но слово не воробей.

Борис Смолкин и Ольга Прокофьева. Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Понятно, что Смолкин решил прихвастнуть подвигами на любовном фронте, а вот Прокофьева вряд ли может гордиться этим романом на съемочной площадке. К тому же, актриса после завершения работы ни раз приглашала Бориса с семьей на свои спектакли. Смолкин нагоняй уже получил, но видео с его откровением осталось. Эти двое играли ненависть и страсть на экране – между дворецким Константином и бизнесвумен Жанной Аркадьевной. Видимо круглосуточные смены на съемках семи сезонов «няни» стерли грань между кино и реальностью.

Азиза и Александр Абдулов

Азиза и раньше рассказывала о близкой дружбе с Александром Абдуловым, а полгода назад разоткровенничалась о романе. Возможно, благодаря гонорарам за телеинтервью. Оказалось, что в 1989 году Азиза встречалась с Абдуловым: ей было 25, а ему 36. Абдулов тогда был женат на Ирине Алферовой, а с начинающей певицей, приехавшей покорять Москву, завел знакомство в Центральном Доме работников искусства. Тут же позвал кататься по столице – показывать город. Поведала Азиза и о личных отношениях со звездой советского кинематографа: «Стали встречаться - на его территории…

Азиза. Фото НТВ.

Он уснет, а я сбегала: вызывала такси, не хотела оставаться. Все было чужое, неуютно мне. На тот момент у него с женой уже были, по-моему, не очень отношения». Роман был недолгим: «Познакомились осенью, а следующим летом уже от Сашки отошла». Азиза после смерти актера подружилась с его вдовой Юлией Абдуловой. Юлия сообщила ей, что однажды они с супругом смотрели телевизор, а там как раз показывали выступление Азизы, и Абдулов ей сказал: «Ты представляешь, Юля, я на этой узбечке однажды чуть не женился!» Так Азиза узнала о серьезности намерений Александра Гаврииловича в момент их яркого непродолжительного романа.

Дмитрий Дюжев и Анастасия Меськова

Все давно привыкли, что актер Дмитрий Дюжев примерный семьянин. Но и у него был служебный роман – до знакомства с женой. Любовь Дюжев крутил с балериной Большого театра и звездой сериала «Сладкая жизнь» Анастасией Меськовой.

Дмитрий Дюжев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эта пара познакомилась в 2003-м на одной из театральных постановок. Деклан Доннеллан ставил в Большом «Ромео и Джульетту», а в театре Пушкина – «Двенадцатую ночь»: артисты ходили друг к другу на премьеры. А когда укатили на гастроли в Париж, там симпатия переросла в бурный роман – началось все с прогулок и походов по кафешкам.

Анастасия Меськова. Фото: ТНТ.

А когда вернулись в Москву, то романтика сошла на нет – Дюжев стал пропадать. Меськова лишь однажды призналась в их романе и причинах расставания: «То Дима не приехал за мной после спектакля, хотя и обещал, то не звонил две недели… Попробовали пожить вместе, не получилось!» Полгода переживала, а потом счастливо устроила жизнь.

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