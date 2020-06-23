Папа года: Фото Козловского с трехмесячной дочкой умилило фанатов до слез

Данила Козловский опубликовал в Инстаграме редкий снимок с дочкой. Актер поделился фотографией с трехмесячной малышкой Одой по случаю Дня отца, который накануне отметили во всем мире. Данила впервые встретил этот день в новом для себя статусе.

- Всех бать с Днем бати, - поздравил артист своих поклонников.

Трогательный снимок умилил фолловеров артиста. В комментариях они называют Козловского «папой года» и отмечают, с какой нежностью он держит девочку. «До слёз», «Невероятно, какая любовь», «Здоровья вам и дочке», - пишут поклонники.

danilakozlovsky Всех бать с днем бати #fathersday

Дочку Козловскому подарила его возлюбленная Ольга Зуева. Актриса стала мамой в начале марта, роды прошла в одном из госпиталей Нью-Йорка. Больше месяца молодые родители не рассказывали, как они назвали малышку. И лишь потом рассекретили ее имя в Инстаграме. Ольга и Данила выбрали для девочки необычное имя: новорожденную назвали Ода-Валентина.

- Ее зовут Ода-Валентина, - написала Зуева на своей странице в Инстаграме.

Поклонники тут же принялись гадать, почему родители придумали для малышки такое странное имя: «ОДА = Ольга, Данила, Amour», «Ода вашей любви! Как красиво!», «Впервые такое имя слышу», «Прекрасное имя, счастья девочке и маме».

После рождения дочки актеры решили не рисковать здоровьем малышки и остались в США на самоизоляции. Первый месяц жизни девочки они провели в городской квартире в Нью-Йорке, а затем перебрались за город. Козловский снял для себя и для возлюбленной просторный дом с зеленой лужайкой и садом.

Ольга жила в Америке еще до встречи с Козловским. Актриса родом из Владивостока, с 15 лет она строила модельную карьеру, работала по контракту в Японии и в Европе. А потом отправилась покорять Нью-Йорк, где снималась как модель и играла в эпизодах в американских фильмах. В России ее первой заметной работой стала спортивная драма «Тренер», где она сыграла вместе с Данилой.

О том, что у них родилась дочка, первой сообщила Ольга в соцсетях. Она сфотографировалась с малышкой на руках и поблагодарила судьбу за самый важный в ее жизни подарок.

- Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня, - написала актриса.

Козловский и Зуева встречаются уже около четырех лет. Актеры ведут закрытый образ жизни и практически не рассказывают о личной жизни. Несмотря на долгие отношения, Данила пока не торопится сделать своей подруге предложение руки и сердца. Возможно, Ольга получит долгожданное обручальное колечко теперь, после рождения дочки. И для Данилы, и для Ольги девочка стала первым ребенком.