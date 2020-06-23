2020-06-23T10:17:32+03:00
Происшествия

Подростку грозит срок за домогательства к школьнице в туалете Макдональдса

Девочке едва удалось вырваться из рук 17-летнего москвича
Иван РУНЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратилась москвичка Светлана В.* с сообщением о том, что ее 13-летнюю дочь Ксению В.* едва не изнасиловали в туалете ресторана Макдональдс в самом центре города. Все случилось еще в марте этого года, когда жители столицы могли свободно посещать любые заведения и общепиты.

В Макдональдс на Маросейке зашел 17-летний школьник Сергей К.* Парень планировал перекусить бургером и отправиться дальше по своим делам, но увидел в заведении 13-летнюю Ксению. Неизвестно, что двигало молодым человеком, когда он решил проследовать за девочкой в уборную, где стал ее домогаться и едва не изнасиловал. По этическим соображениям мы не указываем, что именно делал Сергей с девочкой, однако Ксении едва удалось сбежать.

«Это заведение находится в самом центре Москвы, недалеко от метро Китай-Город, проходимость улицы огромная - в этом кафе постоянно зависают школьники и студенты, очень много детей. По словам матери потерпевшей школьницы, это был обычный поход за кофе и мороженым для ее дочери в Макдональдс, и ничего не предвещало беды. Преступник был установлен очень оперативно, им тоже оказался школьник, однако на 4 года старше потерпевшей. Сергей совершил действия, которые квалифицируется как посягательство на половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетней», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка по пункту «Б» части 4 статьи 132 УК РФ - Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Сам 17-летний Сергей задержан. Ведется следствие.

* - имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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