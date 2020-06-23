В Москве сиделка умерла, приглядывая за смертельно больной женщиной

Трагический случай произошел в одном из домов рядом с Кутузовским проспектом в Москве, где проживает 59-летняя Марина П.* Женщина тяжело болеет, и родственники наняли для нее сиделку - 53-летнюю Оксану В.*, которая ухаживала за Мариной и помогала по дому. Чтобы не возникли форс-мажорные обстоятельства, родственники Марины попросили Оксану пожить в той же квартире какое-то время.

Но непредвиденные обстоятельства все-таки произошли. В один из дней Оксане стало плохо, Марина из-за тяжелой болезни никак не могла помочь женщине. Лишь спустя пару часов на адрес приехала сестра Оксаны, которая стала волноваться о здоровье родственницы, когда та перестала отвечать на телефон.

«Труп 53-летней сиделки, уроженки ДНР Оксаны В.* обнаружила ее сестра-близнец, приехавшая навестить сестру по месту работы. Она же и позвонила в полицию и скорую помощь. Прибывшие медики уже ничем не могли помочь Оксане, констатировав смерть. Причины скоропостижной смерти женщины установит медицинская экспертиза», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося инцидента. Оперативники ждут результатов медицинской экспертизы, чтобы иметь полное представление о случившемся с 53-летней сиделкой.

* - имена изменены