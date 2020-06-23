2020-06-23T10:38:59+03:00
Спорт

В Англии белые обиделись на самолет с баннером "Жизни белых имеют значение", пролетевшим перед футбольным матчем

Это произошло перед встречей чемпионата Англии "Бернли" - "Манчестер Сити" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Тренерский штаб "Бернли" перед началом игры с "Манчестер Сити".Тренерский штаб "Бернли" перед началом игры с "Манчестер Сити".Фото: REUTERS
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Вечером в понедельник, 22 июня, в Англии прошел матч футбольного чемпионата в Премьер-Лиге между "Бернли" и "Манчестер Сити". И перед стартом поединка произошла небольшая окказия. Дело в том, что до конца сезона в АПЛ перед стартом каждой игры проводятся акции в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде. В частности, перед матчем футболисты и представители "Бернли" и "МанСити" должны были встать на колено в честь акции "Жизни черных важны". И именно в этот момент над стадионом пролетел небольшой самолет, к хвосту которого был прицеплен баннер "Жизни белых важны, Бернли!".

Самолет сделал несколько кругов вокруг арены, прежде чем улететь восвояси. Матч без каких-либо отложений начали. "Манчестер Сити" выиграл со счетом 5:0. А "Бернли", на арене которого проходила встреча, после этой игры выступил с официальными извинениями:

- Футбольный клуб «Бернли» решительно осуждает действия тех, кто несет ответственность за самолет и оскорбительный баннер, который пролетел над стадионом «Этихад» в понедельник вечером.

Это никоим образом не отражает того, что представляет собой футбольный клуб «Бернли», и мы будем полностью сотрудничать с властями, чтобы выявить виновных и выдать пожизненные запреты на посещение стадиона, - говорится в заявлении клуба "Бернли" на официальном сайте.

Главный тренер клуба Шон Дайч, в свою очередь, заявил, что был оскорблен такой выходкой:

- Я услышал шум и не сразу понял, что происходит. Это неприемлемо. Мы можем только извиниться. Официальные лица разберутся, как нам реагировать, - заявил тренер.

Стоит отметить, что в составе футбольного клуба "Бернли" выступает только один темнокожий игрок. В этой встрече он, Али Койки, не попал в заявку.

Над стадионом в Англии появился баннер с надписью «Жизни белых имеют значение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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