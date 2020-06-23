Открыта летняя речная навигация: на Москве-реке прошел парад теплоходов

Сроки начала летней речной навигации в этом году сместились на два месяца, но сезон 23 июня все же открыли. Москвичей решили порадовать красивым парадом судов. Теплоходы и речные трамвайчики отправились рано утром от Новоспасского моста и проплыли под звуки оркестра до Андреевского пешеходного моста. Всего было около 40 различных судов.

- Традиционно участвовали ретро и современные судна столичного речного флота — от теплоходов «Москвич», созданных в 50-е годы, до яхт Флотилии «Рэдиссон Ройал» с полноценным ресторанным сервисом на борту, - рассказали организаторы.

Москвичи видели колонну теплоходов возле главных достопримечательностей столицы — Кремля, Храма Христа Спасителя, парка «Зарядье», Парка Горького, памятника Петру I, здания МГУ, стадиона «Лужники» и других.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Социальная дистанция и маски

Из 258 единиц флота, зарегистрированных в Московском бассейне, 83 судна прошли инспекцию контроля и выполнили все рекомендации Роспотребнадзора. Для навигации открыт 41 причал от Троице-Лыково до Братеево.

- Навигация должна была начинаться 24 апреля. В прошлом году к двадцатым числам июня уже было перевезено около 470 тысяч пассажиров и 85% от этого числа было перевезено экскурсионными агентствами, - сказал Владимир Штурмин, первый заместитель руководителя, капитан Московского бассейна внутренних водных путей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы сделали разметки социальной дистанции, просим пассажиров находиться на борту в маске и перчатках, чтобы было комфортно и никто никому не мешал, - Артур Ладзин, заместитель руководителя ГБУ "Гормост".

На яхты берем маски

Белоснежные яхты флотилии «Рэдиссон Ройал» уже прошли все необходимые проверки для работы судов в условиях распространения COVID-19. В этом сезоне по Москва-реке будут курсировать шесть теплоходов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На яхтах нужно будет соблюдать социальную дистанцию, обязательно носить маску и перчатки. На борту предложат использовать антисептики. Открытые палубы яхт станут безопасным местом и позволят насладиться видами исторического центра Москвы.

- А какими будут цены на билеты? - спрашиваю.

- Несмотря на вынужденное сокращение пассажировместимости, цены останутся прежними. Билеты, как и всегда, можно приобрести на официальном сайте Флотилии или в точках продаж, - ответили в пресс-службе флотилии «Рэдиссон Ройал».

- В параде судов участвовали речные трамвайчики, а они все-таки будут курсировать летом?

- Нет. Речные трамвайчики этим летом не выйдут на прогулочные маршруты по Москва-реке. Причина – нерентабельно при соблюдении социальной дистанции 1,5 метра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786514" frameborder="0"></iframe> Открыта летняя речная навигация: на Москве-реке прошёл парад теплоходов.Алиса ТИТКО

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