Андрей Клишас: В Конституции будет записана индексация пенсий. Регулярная

Сопредседатель рабочей группы по по разработке поправок в Конституцию России, сенатор Совфеда от Красноярска Андрей Клишас во вторник, 23 июня, ответил на вопросы читателей «Комсомолки» и слушателей Радио "Комсомольская правда" об изменениях в основном законе страны в рамках горячей Линии «Наше решение. Наше будущее» совместно с холдингом ВГТРК.

- Пенсии будут индексировать каждый год?

- Мы устанавливали определенную периодичность для этих индексаций. И там не только для пенсий речь идет. Там речь обо всех социальных выплатах. Поэтому какие-то выплаты будут происходить в режиме ежегодном. В зависимости от законодательства специального.

- Как часто — раз в год?

- Какие-то, может быть, и чаще будут происходить. Это все будет урегулировано уже в специальном законе. Речь там не просто о пенсиях. Речь о социальных выплатах в целом. Это положение направлено на то, чтобы при принятии бюджетов регулярно, на всех уровнях, там, где выплачиваются гражданам социальные выплаты и пособия, вот этот принцип индексации соблюдался. Чтобы с учетом текущей экономической ситуации этот принцип везде соблюдался.

- Но сейчас он не соблюдается.

- Для того, чтобы он соблюдался, как раз поправка эта и нужна.

- В этом году пенсию не проиндексировали.

- Так поправка-то еще не действует. Чтобы она действовала, ее надо принять.

- Если там написано – регулярно, то это может быть раз в пять лет?

- Нет, имеется в виду, что это выплаты, которые ежегодно пересчитываться будут. В частности, пенсии будут ежегодно пересматриваться.

- Это на усмотрение областного начальства?

- Я согласен, что это важно. Просто сейчас нет этой регулярной ежегодной индексации по выплатам, потому что у нас нет такого обязательства - у органов власти. Нет такого конституционного положения. Если поправки будут приняты, то уже и на уровне специального закона эта обязательность индексации с периодичностью определенной будет установлена.

- Определенная периодичность – это как-то неопределенно.

- Нет, это достаточно определенно. Мы же не можем в конституции прописать по всем видам социальных выплат, установить периодичность. Это вопрос специального закона. Но самое важное, чтобы в Конституции появился вот этот базовый принцип.

Горячая линия по поправкам в Конституцию «Наше решение. Наше будущее».

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