В Москве скончался 18-летний парень, пролежавший в коме девять месяцев после огнестрельного ранения

В августе прошлого года машина скорой помощи доставила 18-летнего Сережу (имя изменено) в ГКБ им. В.М. Буянова в районе Царицыно. Парень находился в тяжелом состоянии, причиной которого стало огнестрельное ранение в голову. Врачи боролись за его жизнь 9 месяцев, но серьёзные повреждения мозга были необратимы. Сергей больше не приходил в сознание, но близкие парня продолжали надеяться на чудо. В конце мая его перевели в Центр паллиативной помощи. Там медики поддерживали его жизнь до последнего, спустя несколько дней Сережи не стало.

— Причиной смерти стали последствия огнестрельного ранения правой височной области, которые были получены 16 августа 2019 года. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, — сообщил источник kp.ru.

Но для семьи Егоровых (изменено), эти страшные трагические события не первые. 10 лет назад отец Сергея Александр погиб, выполняя служебный долг. Ему был 41 год. Мужчина работал в пожарно-спасательном отряде номер 202, он был старшим дежурным смены. Александр самоотверженно бросался на помощь людям и на его счету было множество спасённых жизней. Но очередной вызов для него закончился трагически. В тот день поступило сообщение о пожаре во Всероссийском художественном реставрационном центре имени Грабаря, расположенном на улице Радио в Москве. В этом же здании располагался аэрогидродинамический центр института им. Жуковского. Огонь быстро захватил огромные площади, в здании находились ценные иконы, картины, и, самое главное, люди. Расчёт Александра одним из первых прибыл на место, и спасатели бросились на помощь. Когда в очередной раз пожарные поднялись на 3 этаж в поисках людей, случилось обрушение кровли и мощная тепловая вспышка. Под завалами оказались погребены двое спасателей и мужчина, за которым пожарные вернулись в помещение. Мужчину с 80% ожогов доставили в больницу, но спасатели погибли на месте. Александр был одним из них. Перед трагедией им удалось вывести из огня трёх человек. На тот момент сыну Александра было 9 лет.

Врачи боролись за его жизнь 9 месяцев, но серьёзные повреждения мозга были необратимы.Фото: СОЦСЕТИ

Мальчик тяжело переживал потерю отца, нелегко было и вдове Александра, но продолжать жить нужно было хотя бы ради сына. С самого детства у Сережи был большой интерес к компьютерным играм. Особенно увлекали мальчика постапокалиптические сюжеты, тематика "Сталкера" и "Метро".

— Как таковым оружием он увлекался не так сильно на самом деле, он больше по радиотехнике фанател. Конечно про пушки он знал больше меня, но не сильно углублялся. Всякие ситуации в жизни бывают. Серега учил меня стрелять, а также показывал как правильно выбивать оружие из рук, — вспоминает школьный друг Сергея.

Парень вёл довольно замкнутый образ жизни, обо всех своих планах близким не рассказывал, общался в разных компаниях. Поэтому, что произошло с ним 16 августа 2019 года и как именно он получил ранение в голову, выяснить довольно сложно.

Мужчина работал в пожарно-спасательном отряде номер 202, он был старшим дежурным смены.Фото: СОЦСЕТИ

— Я знаю только то, что в тот день он был на Кантемировской в гостях, там с ним были два парня и две девушки, одному из них 15 лет было. Кто хозяин квартиры я не знаю, как и тех, кто там был, — говорит одноклассник Сергея.

Странные обстоятельства того дня вызвали интерес и у правоохранительных органов, по данному факту было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по двум статьям: убийство и доведение до самоубийства. Под подозрением были двое присутствующих в квартире молодых людей. Но в результате расследование было прекращено. Несчастный случай списали на неосторожность. Сергей был единственным ребёнком в семье. Теперь его мама осталась совсем одна.