2020-06-23T11:34:58+03:00
Происшествия

Секретарь обвинила директора театра Виктюка в изнасиловании

По словам девушки, от предложенных алкогольных напитков ее сознание помутилось, чем и воспользовался руководитель
Иван РУНЕВ
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Директор театра Романа Виктюка Валерий Райков. Фото: Александр Щербак/ТАССДиректор театра Романа Виктюка Валерий Райков. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Поздней ночью 23 июня в полицию поступил звонок от 21-летней секретаря театра Виктюка Марины К.* Девушка рассказала оперативникам, что стала жертвой изнасилования со стороны своего руководителя, директора театра Валерия Райкова. Пострадавшую направили на медицинскую экспертизу, после которой она приехала в отделение полиции и подробно рассказала, что именно с ней произошло.

«В отдел полиции приехала пострадавшая Марина К.* Девушка сообщила, что подверглась изнасилованию со стороны директора театра Виктюка, где она работает секретарем. По словам Марины, вечером 22 июня она приехала в одну из квартир на улице Сокольнический вал на деловую встречу с директором театра Валерием Райковым. В ходе встречи коллеги решили немного выпить. После принятого внутрь спиртного Марина почувствовала себя дурно. Со слов девушки ее сознание помутилось, она перестала отдавать отчет происходящему, в этот момент мужчина воспользовался ситуацией и совершил с ней половой акт против воли Марины», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сразу после случившегося девушка обратилась в полицию и, пройдя необходимое медобследование, приехала в отдел писать заявление на своего руководителя, заслуженного работника культуры и директора театра Виктюка - Валерия Райкова. В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все детали случившегося прошедшей ночью инцидента.

* - имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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