2020-06-24T01:56:49+03:00
Звезды

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова во время карантина спустила миллион на новый гардероб

Даже на самоизоляции Татьяна Брухунова успевала делать чуть ли не ежедневные заказы в интернет-магазинах
Алина ЧЕРНОВА
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Только на одежду (не считая украшений) Татьяна потратила около миллиона рублей.Только на одежду (не считая украшений) Татьяна потратила около миллиона рублей.Фото: Instagram.com
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Судя по Инстаграму Брухуновой, она не жалеет денег на дорогие бренды и считает себя чем-то вроде иконы стиля. Вместе с дизайнером Владом Торховым мы рассмотрели обновки музы сатирика на ее страничке в соцсети. По мнению нашего эксперта, только на одежду (не считая украшений) Татьяна потратила около миллиона рублей.

Двухцветный тренч от Burberry стоит 125 тысяч рублей. Точно такой есть и у Евгения Вагановича. Кстати, очки ретро-кошечки от Celine - самая горячая форма этого сезона. Стоят такие на сайте бутика 30 тысяч рублей. Плюс еще шляпка за 22 тысячи рублей. Фото: Instagram.com

Двухцветный тренч от Burberry стоит 125 тысяч рублей. Точно такой есть и у Евгения Вагановича. Кстати, очки ретро-кошечки от Celine - самая горячая форма этого сезона. Стоят такие на сайте бутика 30 тысяч рублей. Плюс еще шляпка за 22 тысячи рублей.Фото: Instagram.com

Тот случай, когда брошь стоит дороже кардигана. Судя по Инстаграму Татьяны, она коллекционирует броши от Chanel и это ее новое приобретение за 60 тысяч рублей. Фото: Instagram.com

Тот случай, когда брошь стоит дороже кардигана. Судя по Инстаграму Татьяны, она коллекционирует броши от Chanel и это ее новое приобретение за 60 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

Кардиган из кашемира от российского бренда Momo cashmere обошелся спутнице сатирика в 30 тысяч рублей. Фото: Instagram.com

Кардиган из кашемира от российского бренда Momo cashmere обошелся спутнице сатирика в 30 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

«50 дней карантина. Выползла подышать во двор», - написала Татьяна в Инстаграме. Ради «подышать» она нарядилась в платье-кимоно грузинского бренда A.YA за 30 тыс. руб., очки дизайнера Ульяны Сергеенко за 25 тыс. руб. и балетки Rochas за 45 тыс. руб. Фото: Instagram.com

«50 дней карантина. Выползла подышать во двор», - написала Татьяна в Инстаграме. Ради «подышать» она нарядилась в платье-кимоно грузинского бренда A.YA за 30 тыс. руб., очки дизайнера Ульяны Сергеенко за 25 тыс. руб. и балетки Rochas за 45 тыс. руб.Фото: Instagram.com

Джинсовый образ собран из куртки за 13 тысяч рублей и кепи от Dior за 60 тысяч рублей. Фото: Instagram.com

Джинсовый образ собран из куртки за 13 тысяч рублей и кепи от Dior за 60 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

- Образ игривой кошечки обошелся Брухуновой в приличную сумму. Лодочки от Yves Saint Laurent за 50 тысяч рублей, шляпка с ушками - 25 тысяч рублей и тренч с платком за 15 тысяч рублей.

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Образ игривой кошечки
4600 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Такое впечатление, что Татьяна собралась на игру в поло. Хотя на самом деле фото карантинного периода. В этом образе жена Евгения Вагановича вышла подышать у подъезда в «простеньких» балетках Prada за 40 тысяч рублей и очках Fendi за 18 тысяч 500 рублей. А вот платье и сумка у Брухуновой на сей раз демократичных марок - наряд от дизайнера Юлия Рубан бренда Pe for girls за 8 тысяч 500 рублей и плетенная сумка от столичного бренда Totti за 5 тысяч 500 рублей.

bruhunovabruhunova
Просто вышла подышать у подъезда...
4120 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Вот еще один винтажный образ Татьяны Брухуновой. Первое, что бросается в глаза при обзоре ее гардероба - молодая женщина предпочитает покупать одежду в стиле эдакой матроны. Чего только стоят объемные «учительские» воротнички. Хотя в этом сезоне многие бренды включили этот спорный аксессуар в свои коллекции. А шляпку от известного украинского дизайнера Ruslan Baginskiy (стоимость его шляпок варьируется от 20 до 40 тысяч рублей) Брухунова дополнила сумкой за 10 тысяч рублей и платьем от грузинского бренда A.YA.

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Последние дни весны, которую мы не увидели... #карантиновlook
2811 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Прикупила себе Татьяна и шерстяное пальто-рубашку от французского бренда Sandró за 50 тысяч рублей, «скромно» разбавив его очками Ray Ban за 15 тысяч рублей и кепи от Zara.

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#карантиновlook
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- Евгений Ваганович тоже не отстает от своей дамы. После карантина мэтр юмора похвастался перед своим другом писателем Георгием Териковым часиками Alain Silberstein Krono Bauhaus ll за 1 миллион рублей, - определил наш эксперт.

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Самоизоляция закончена!
1995 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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