2020-06-23T12:02:48+03:00
Общество

Выше только звезды: для Национального космического центра в Москве построят башню в 248 метров

В здании разместят центр управления полетами и лаборатории
Светлана ВОЛКОВА
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В здании разместят центр управления полетами и лаборатории. Фото: archsovet.msk.ruВ здании разместят центр управления полетами и лаборатории. Фото: archsovet.msk.ru
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В районе Фили на западе столицы скоро взлетит к небу необычный небоскрёб. Проект Национального космического центра на площадке Центра имени Хруничева утвердила Москомархитектура. Напомним, ранее по поручению президента Владимира Путина в Москве началось создание нового космического центра. Его планируют построить в ближайшие три года.

- Сегодня на стройплощадке вовсю идут подготовительные работы, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Главной точкой комплекса станет башня в 248 метров. За основу взяли образ космического корабля, при этом отошли от прямых ассоциаций в архитектуре.

В районе Фили на западе столицы скоро взлетит к небу необычный небоскрёб. Фото: archsovet.msk.ru

В районе Фили на западе столицы скоро взлетит к небу необычный небоскрёб. Фото: archsovet.msk.ru

После доработки немного подрос шпиль треугольной башни. Архитекторы чуть изменили угол кровли, которая стала острее. Ее сделают в форме логотипа «Роскосмоса».

- Кровля станет пятым фасадом и будет видна со многих точек Москвы, - пообещал руководитель проектного бюро Юлий Борисов.

В небоскрёбе разместится штаб-квартира «Роскосмоса» (см. ТТХ ниже). В нижней части здания - конгресс-центр с медиафасадом. На нем будут транслировать видео с борта Международной космической станции в реальном времени.

А рядом поставят арт-инсталляцию - парящую фигуру космонавта в скафандре в натуральную величину.

На уличной экспозиции в П-образных дворах можно будет увидеть исторические образцы аэрокосмической техники. Они связаны как с историей места постройки Национального космического центра, так и с историей советской и российской космонавтики. Экспонаты закрепят в воздухе между корпусами с помощью тросов.

Вся башня вечером и ночью будет сверкать, словно ракета. На крыше включат прожектор, имитирующий блик на обтекателе ракеты. По фасаду пустят вертикальные линейки светильников в холодных белых тонах. А у подножия небоскрёба появятся фонари с тёплым светом. Они напомнят «стартовое пламя», разгорающееся под ракетой.

Проект Национального космического центра на площадке Центра имени Хруничева утвердила Москомархитектура. Фото: archsovet.msk.ru

Проект Национального космического центра на площадке Центра имени Хруничева утвердила Москомархитектура. Фото: archsovet.msk.ru

ТТХ здания

Высота - 248 метров.

Внутри - центр управления полётами (ЦУП), корпус с исследовательскими лабораториями и офисами.

Рядом - музей под открытым небом, доступный не только для сотрудников, но и для жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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