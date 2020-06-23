Счастливый человек, излучающий свет

С первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым у нас схожий жизненный путь, мы – дети своего времени и одной большой страны СССР, мы оба оказались в центре судьбоносных исторических событий перестроечных лет. Наша встреча, видимо, была неизбежна, потому что между Татарстаном и Казахстаном во все времена были не только дружеские, но и братские отношения.

Уже с середины ХVIII века татары стали массово переселяться на казахские земли, сначала в Уральск, Семипалатинск, Петропавловск, а их потомки в течение всего XIX века следовали дальше, вглубь казахской степи: в Кокчетав, Акмолинск, Павлодар, Атбасар и Верный (ныне Алматы). Это было временем переселенцев-просветителей: многие татары приезжали работать учителями в казахских школах. Территорию сегодняшнего Казахстана активно осваивал татарский капитал. После революции татары участвовали в государственном и культурном строительстве молодой казахской республики, например, именно татары познакомили Казахстан с театральным искусством.

После Великой Отечественной войны татары приезжали работать на шахты Караганды и Усть-Каменогорска, позже - осваивали целину.

«Первый внешнеполитический визит я совершил именно в Казахстан»

Интерес татарского народа к Казахстану объясняется благожелательным отношением коренного населения, единой верой, близостью языков, социальных и национальных идеалов. И, конечно же, широтой души тюркских народов, которая и сегодня привлекает татар в Казахстан, а казахов в Татарстан. Сегодня в обеих республиках существуют достаточно солидные диаспоры, которые поддерживаются руководством Татарстана и Казахстана. В городе Уральск, где жил и творил наш великий поэт Габдулла Тукай, установлен его бюст в одноименном сквере и создан народный дом-музей поэта.

Должен подчеркнуть, что после обретения Казахстаном независимости не было даже намёка на какие-либо изменения в наших отношениях. Нам с Нурсултаном Назарбаевым выпала честь укреплять давние дружеские отношения на новом историческом витке, продолжать развивать многостороннее сотрудничество между нашей республикой в составе РФ и независимым Казахстаном. В самые сложные для Татарстана политические времена Назарбаев проявлял понимание и оказывал нам авторитетную поддержку. В 1992 году свой первый внешнеполитический визит в качестве президента Татарстана (появление которого в 1991 году в политическом пространстве России воспринималось неоднозначно) я совершил именно в Казахстан, где был принят главой государства с почестями, соответствующими самому высокому рангу гостей.

Мне запомнилась поездка в Казахстан в 1995 году на празднование 150-летнего юбилея выдающегося акына Востока, известного поэта-мыслителя Абая Кунанбаева. В 1998 году мы встретились с Назарбаевым на международной презентации новой столицы Казахстана – Астаны. Я считаю, что перенос столицы суверенного Казахстан в Астану было продиктовано стратегическими соображениями. Было много аргументов в пользу этого важнейшего для страны решения, но основной из них, с моей точки зрения, это желание и право нового государства начать историю с чистого листа, с новой столицей. Также важно и то, что перенос столицы в город, находящийся в центре республики, «зацементировал» территориальную целостность Казахстана. Знаю не понаслышке, что первый президент Казахстана был и главным архитектором столицы, поэтому считаю, что переименование Астаны в Нур-Султан – удачное и закономерное решение.

Город достойно представляет страну, символизируя новую жизнь Казахстана, который добился наибольших успехов по сравнению с большинством постсоветских государств. На карте мира появилось новая страна, набирающая силу и авторитет.

«Достиг высот, не отрываясь от корней»

Мы высоко ценим вклад Казахстана в сохранение и обогащение нашей общей тюркской культуры и развитие тюркского мира. В 2004 году Нурсултан Назарбаев выступил на Международной научной конференции «Идеи евразийства в научном наследии Л.Н. Гумилёва» в Казани, посвящённой памяти выдающегося учёного-тюрколога. Он сообщил, что принял решение присвоить новому Евразийскому университету в столице Казахстана имя основоположника евразийства Льва Николаевича Гумилёва, который, «будучи русским человеком, всю свою жизнь и всё своё творчество посвятил истории тюркских народов и культур». Сегодня этот университет - единственный в мире ВУЗ, носящий имя Гумилёва.

А мы в 2005 году к 1000-летию нашей столицы в центре города поставили памятник Льву Гумилёву с его словами: «Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы». Казахстан и по сей день активно продвигает идеи евразийства. И не случайно Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) был подписан именно в столице Республики Казахстан.

Как человек, имевший возможность наблюдать с близкого расстояния за развитием молодого государства и политическим становлением его бесспорного лидера, скажу, что Нурсултан Абишевич Назарбаев – это человек, обладающий огромным жизненным опытом. Знание жизни, знание людей – это бесценное качество для руководителя любого уровня. Назарбаев – «человек от земли», который благодаря природному таланту, уму и стараниям прошёл путь от простого деревенского мальчика до президента страны, образно говоря: достиг высот, не отрываясь от корней. Смело отвечая на современные вызовы, меняя к лучшему мир вокруг себя, он остаётся неизменным в самом главном - в преданности своему народу. Поэтому он для нас, прежде всего, достойный сын казахского народа, постигший глубину житейской народной мудрости. Думаю, что именно поэтому Назарбаев выбрал единственно верный путь для Казахстана - братские отношения с ближайшим соседом Российской Федерацией. Обе страны сильны этой дружбой.

Братские, сердечные отношения

Решение Нурсултана Назарбаева оставить пост президента я воспринял с восхищением. Это поступок сильного человека, создавшего признанное за короткий период времени всем миром государство. Назарбаев - счастливый человек, излучающий свет. Мы видим, что заданный им вектор развития страны сохраняется в деятельности его соратника и преемника, нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Я рад, что Токаев и глава нашей республики Рустам Минниханов прекрасно находят общий язык, что мы остаёмся партнёрами во многих областях сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. И это сотрудничество отражает волю наших народов.

Я благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось в течение многих лет работать и общаться с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Между нами сложились братские, сердечные отношения, которыми я бесконечно дорожу. Мы встречались сравнительно недавно, летом 2018 года, побеседовали, как говорится, от души, и не только о днях минувших, но и о том, что волнует нас сегодня, например, о сохранении культурного наследия наших народов, тем более что в этой сфере я работаю в настоящее время.

Лично от себя и от имени всех татарстанцев я от всей души поздравляю Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем, желаю здоровья и благополучия. Скажу по своему опыту: это замечательно, когда сам присутствуешь на своём 80-летии.

Юбилеегыз котлы булсын, кадерле Нурсолтан дустыбыз!

Сезге зор ден-саулык, өлкен табыс телимен, қомбатты Нурсолтан Әбиш улы!

Тирән ихтирам белән, ихлас күңелдән - Минтимер.

(тат. С глубоким уважением, от всей души – Минтимер)