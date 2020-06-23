2020-06-23T12:54:50+03:00
Политика

Обращение Владимира Путина 23 июня 2020 года: президент подведет итоги борьбы с коронавирусом

Глава государства также обрисует перспективы жизни страны. Обращение Владимира Путина ожидается после 15:00 23 июня 2020 года
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент подведет итоги борьбы с эпидемией и обрисует перспективы жизни страныПрезидент подведет итоги борьбы с эпидемией и обрисует перспективы жизни страныФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал новое обращение Владимира Путина к жителям страны. Состоится оно 23 июня 2020 года.

- Сегодня ориентировочно после 15:00 президент обратится к россиянам, - сообщил журналистам Песков.

Причем в отличие от предыдущих выступлений главы государства, нынешнее посвящено сразу нескольким темам.

Обращение Путина к россиянам.Глава государства расскажет об итогах борьбы с коронавирусом и положением дел в стране

- Телеобращение будет о текущем моменте, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами, - сформулировал спикер Кремля.

В последние несколько месяцев президент несколько раз обращался к стране, объявляя о важных решениях: введении режима нерабочих дней, мерах по поддержке экономики или социальной защиты граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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