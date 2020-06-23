Обращение Владимира Путина 23 июня 2020 года: президент подведет итоги борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал новое обращение Владимира Путина к жителям страны. Состоится оно 23 июня 2020 года.

- Сегодня ориентировочно после 15:00 президент обратится к россиянам, - сообщил журналистам Песков.

Причем в отличие от предыдущих выступлений главы государства, нынешнее посвящено сразу нескольким темам.

Обращение Путина к россиянам.Глава государства расскажет об итогах борьбы с коронавирусом и положением дел в стране

- Телеобращение будет о текущем моменте, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами, - сформулировал спикер Кремля.

В последние несколько месяцев президент несколько раз обращался к стране, объявляя о важных решениях: введении режима нерабочих дней, мерах по поддержке экономики или социальной защиты граждан.