2020-06-23T12:30:48+03:00
Общество

В Ярославле и Чебоксарах ведутся масштабные работы по строительству новых очистных сооружений

Масштабная реконструкция уже существующих и строительство новых очистных сооружений намечены в Ярославской области. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология»
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Современное оборудование позволит проводить многоступенчатую биологическую очистку стоков на очистных сооружениях в Тутаеве. Локальные очистные сооружения запроектированы с учетом возможного увеличения мощности, «с запасом». Новые технологии позволят достичь требуемых нормативов качества воды. Это будет первый в области объект, реализованный в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Локальные очистные сооружения построены в левобережной части Тутаева в районе улицы 2-я Овражная. Как сообщил зампред областного правительства, завершены строительно-монтажные работы, выполнен монтаж оборудования, проведена проверка работы очистных. Для проведения итоговой проверки документы направлены в инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области, и уже в ближайшее время очистные сооружения будут запущены.

Кроме того, в Ярославской области хорошими темпами идет реконструкция очистных сооружений канализации в поселке Каменники Рыбинского района. На сегодняшний день выполнено 50 процентов от общего объема работ. Объект планируется сдать в ноябре текущего года. Реализация проекта позволит значительно повысить эффективность очистки сточных вод.

Как рассказывает руководитель проектного офиса — заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Ольга Лопатина, в соответствии с заключенным соглашением на предоставление субсидии из федерального бюджета общий объем финансирования мероприятий Ярославской области в 2019-2021 гг. составляет 2 295,73 млн рублей, 96% этих средств выделяется из федерального бюджета. Эти средства регион направляет на реализацию 6 начатых в 2019 году мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений в Тутаевском, Большесельском, Некоузском, Некрасовском и Рыбинском муниципальных районах и 3-х новых мероприятий 2020 года в Рыбинском и Угличском муниципальных районах.

Строительство очистных сооружений в рамках федпроекта «Оздоровление Волги» ведется и в других регионах. Так, в Чебоксарском заливе до наступления зимы планируют завершить строительство комплекса сооружений по очистке дождевых стоков. Обеззараживание стоков планируют проводить в том числе с применением технологий ультрафиолетового облучения воды, а также с помощью песконефтеуловителей и сорбционных фильтров. Таким образом, вся вода будет доводиться до нормативов очистки по рыбохозяйственным водоемам. На строительство комплекса в прошлом году направили 104,5 миллиона рублей, в 2020 году — 139,4 миллиона рублей. Введение их в эксплуатацию позволит решить давнюю экологическую проблему центральной части Чебоксар и существенно сократить сброс неочищенных стоков в Волгу.

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