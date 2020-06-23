Удалось ли российским молочникам и кондитерам побороть пальмовую зависимость

В прошлом году пальмовому маслу в России объявили решительный бой: на продукцию с добавлением эти ингредиентов ставку НДС повысили вдвое до 20% и запретили ее выкладывать в магазинах на одну полку с натуральной молочкой. «Пальму» теперь маркируют аббревиатурой СЗМЖ (с заменителями молочного жира), а натуральную – БЗМЖ (без заменителей молочного жира).

«Комсомолка» узнала, удалось ли справиться с потоком дешевого фальсификата.

МИНУС 91 ТЫСЯЧА ТОНН

Судя по данным Федеральным таможенной службы, импорт пальмового масла в Россию, действительно, начал сокращаться. За первые 4 месяца 2020 года ввоз в нашу страну этой продукции упал на 17%, до 300 тысяч тонн. В 2019-м году за этот же период привезли 391 тысячу тонн пальмового масла.

Исполняются и законы по маркировке с применением пальмового масла, по крайней мере формально.

- Маркировка БЗМЖ и СЗМЖ всегда имеется, нарушений в этой части нет, - говорит Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. – Другое дело, что все полностью построено на доверии производителю – он должен гарантировать качество. А многие продолжают вводить в заблуждение покупателей, указывая при маркировке недостоверную информацию.

По словам Карпова, таких недобросовестных производителей, разумеется, можно поймать за руку и принять меры, но сама эта процедура очень хлопотная. И прежде чем недобросовестных молочников или кондитеров выведут на чистую воду, они могут успеть продать огромные партии.

Законы по маркировке продуктов с применением пальмового масла в России исполняются, по крайней мере, формально.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОКУПАТЕЛИ СТАЛИ РАЗБОРЧИВЕЕ

Генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов утверждает, что подделок все же стало меньше.

- По нашим оценкам, доля фальсифицированной продукции, где неправомерно используются заменители молочных жиров, сократилась в три раза, - объясняет Белов. - Это произошло в том числе благодаря запуску системы «Меркурий», которая позволяет прослеживать происхождение молочной продукции.

Производители молочки заметили, что россияне явно стали разборчивее. Потребители куда активнее и внимательнее изучают продукт перед покупкой. Им в том числе помогает то, что товары с «пальмой» и без стали четко отделять на прилавках.

«СЫРНОГО ПРОДУКТА» У НАС БОЛЬШЕ НЕТ

Артем Белов напоминает, что в России теперь не используются названия-хамелеоны – вроде «сырного продукта». Теперь это называется «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра». Когда на упаковке видишь такое громоздкое описание в три строчки, за настоящий сыр уже не примешь.

И все-таки 300 тысяч тонн пальмового масла в нашу страну куда-то же завезли! На что же они пошли, если россияне стали такими разборчивыми в магазинах?

- На молочную индустрию лишь 12-13% от импортных масел, - подчеркивает Артем Белов. - Львиную долю все-таки использует кондитерская промышленность.

Продукты с пальмовым маслом теперь маркируют аббревиатурой СЗМЖ (с заменителями молочного жира).Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЛИБО ДЕШЕВО, ЛИБО НАТУРАЛЬНО. ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО

Президент Российской гильдия пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон о пальмовом масле говорит крайне неохотно, акцентируя на том, что из-за пандемии коронавируса спрос на сладкую продукцию упал на 20%.

- Сейчас видите, что творится? Кошельки у населения опустели. Потому производители вынуждены ориентироваться, прежде всего, на дешевый ассортимент, - говорит Канцельсон. - Не трогайте вы пальмовое масло! Проблему надо решать с другого конца. Если государство так заботится о рационе людей, пусть даст им денег или хотя бы продуктовые карты. Так мы поднимем спрос на российские продукты. Нужно сделать так, чтобы человек не был голоден. Сытость и калорийность дают углеводы. Конечно, хочется с чем-то попить чай. Но теперь торты и пирожные у большинства лишь по праздникам, а в обычные дни, в лучшем случае, карамель или вафли.

Глава гильдии подчеркивает, что закупаемое пальмовое масло разрешено Роспотребназдором, санитарными врачами, оно абсолютно безвредно. В этом, кстати, с ним солидарен и глава Союзмолока. Однако Артем Белов подчеркивает, что люди должны иметь выбор – покупать более дешевую продукцию с пальмовым маслом или подороже, но без заменителей молочного жира.

В любом случае эксперты сходятся, что коронавирус спутал все карты. Скорее всего, из-за падения реальных доходов населения во второй половине года производство продукции с пальмовым маслом снова вырастет. А значит, усилия государства по борьбе за натуральное производство будут сведены на нет.