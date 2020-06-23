"Трус": отец Насти Тропицель обвинил в гибели дочери ее бойфренда

Отец погибшей на Бали 18-летнней блогерши-миллионерши Насти Тропицель раскрыл подробности о ее бойфренде-мотоинструкторе Викторе Майдановиче. Мужчина заявил, что молодой человек жил за счет девушки и посещал секстренинги.

"Выясняются подробности. Виктор Майданович уже в своей практике угробил пятерых людей. На него масса жалоб. Он был в команде Алекса Лесли и Насти Травки на секс-тренингах. Был арестован. Проходил курсы разводил", - написал отец Насти Тропицель в блоге.

Убитый горем мужчина обвинил мотоинструктора в гибели дочери. "Ты зачем ей всучил мот, который больше ее в четыре раза. И она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. Тварь. На видео блеет что надо все забыть и никаких извинений перед нами. Трус", - эмоционально обратился к мотоинструктору безутешный родитель.

nastyatropi Здесь я чувствую отключение от мира. И мне так давно этого не хватало

Он также сообщил, что Виктор жил за счет Насти. "Мы не уберегли нашу доченьку от этого негодяя. Он усадил ее на мотоцикл. Своей подружке сдал в аренду свой же мотоцикл. Все мото в его салоне были после аварии", - добавил отец погибшей блогерши.

Более того, по его словам, сейчас парень пытается присвоить себе все деньги со счетов его погибшей дочки. "Вторые сутки он пытается завладеть ее сайтами и перевести все деньги. Мы, конечно, уже все заблокировали. Но человек пытается ежедневно, постоянно, каждые 15 минут. То, что он говорит, что он переживает, что у него крыша едет, - это все неправда. Он монотонно работает, делает ужасные вещи", - поведал родитель

Стоит отметить, что за сутки до смертельного ДТП блогер-миллионник разругалась с отцом. Родитель был недоволен тем, что 18-летняя наследница забросила работу. По словам мужчины, безнес дочки разваливается, в то время как она веселится сутками напролет. Мужчина взывая дочь к разуму, просил начать заниматься делом.

viktoradjan Тюрьма мозга в волшебном мире

"На уме одно веселье. Если бы ни мама, уже давно бы без штанов осталась. Все твои коллеги трудятся и оставили тебя позади. А ты за последнее время везде в минусе. Надо взяться за голову и начать работать, если ты хочешь хорошо жить. Твой мотоциклист тянет тебя вниз", - заявил отец девушки.

Напомним, Настя Тропицель погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Девушка выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справились с управлением и столкнулись с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. Информацию о смерти девушки подтвердила ее мама, опубликовав пост блоге дочки. Стоит отметить, что после жуткой трагедии пользователи соцсетей обвинили в смерти Насти ее парня. В блоге молодого человека фоллловеры оставляют гневные сообщения. Виктор работал на Бали мотоинструктором.