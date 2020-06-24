Поставить на гол Овечкина и пенальти Роналду

Переболевший коронавирусом мир возвращается в большой спорт. А к нам опять приходит навязчивая реклама букмекеров. И снова гремят барабаны в назойливых роликах перед фильмами, и снова нас уговаривают ставить на спорт. Можно ли выиграть у букмекеров? И сколько они зарабатывают на болельщиках?

В бизнесе крутится триллион рублей

Деньги в этом бизнесе колоссальные. В России он начал бурно расцветать, когда в стране запретили казино. С тех пор оборот пяти крупнейших букмекерских компаний в России постоянно рос и за 2019 год превысил 153 млрд рублей. Всего же общий объем этого рынка - белого, серого и черного - в стране оценивается в 1,15 трлн рублей.

В 2020-м он, конечно, рухнет. Коронавирус не только загнал всех по домам, но и остановил весь спорт. Пару месяцев чемпионат Белоруссии по футболу оставался едва ли не единственным турниром, хотя, конечно, это было душераздирающее зрелище. Но сейчас спорт постепенно просыпается, футболисты, хоккеисты, бойцы ММА и все остальные слезают с диванов. А вместе с ними к активности возвращаются букмекеры.

Чистая математика

Бизнес букмекеров непрост и основан прежде всего на математических расчетах. Они берут, к примеру, футбольный матч и оценивают шансы соперников коэффициентами. Например, играют ЦСКА и «Зенит». Букмекеры считают питерцев более сильной командой и предлагают на их победу коэффициент 2,2. Это значит, что, если вы поставите 1 тысячу рублей на «Зенит» и он вас не подведет и выиграет у ЦСКА, то в кассе вы получите 2,2 тысячи, то есть ваш чистый выигрыш за вычетом суммы, которую вы отдали букмекеру перед матчем, составит 1,2 тысячи рублей.

Коэффициент на победу ЦСКА составлял 3,6, а на ничью - 3,3. Есть и более сложные коэффициенты - «тотал» (то есть в матче будет забито больше или меньше голов), количество угловых, счет первого тайма, счет второго, количество ударов… А все вместе это называется «линией». Умение правильно ее выстроить - главный навык букмекера. Ведь надо подобрать такие коэффициенты, чтобы людям захотелось сделать ставку, но и одновременно не разорить контору.

Так что у всех букмекерских компаний есть мощные аналитические отделы. Там сидят десятки экспертов, которые оценивают шансы команд. А заодно к ним стекается вся информация по ставкам: и если они, к примеру, видят, что аномально много людей заряжают на одну из команд, то считают этот матч договорным и «закрывают линию» - прекращают принимать на эту игру деньги.

Главное - не втянуться

Можно ли обыграть букмекеров? Конечно. Но это невозможно делать постоянно. Основная масса людей и не пытается - большинство делают ставки, чтобы чуть-чуть пощекотать себе нервы. На них и делаются основные деньги. А некоторые болельщики и вовсе ставят против своих любимых команд: выиграет их клуб - они будут и так счастливы, а проиграет - хоть какое-то утешение.

Есть, впрочем, и игроманы - те, кто на ставках проигрывает все и превращается в бомжей. Такую зависимость называют лудоманией. Лудоманов легальные букмекеры не любят - от них слишком много пятен на репутации, а суммарный доход не так уж и велик. Как говорят сами букмекеры, игроков с зависимостью в России максимум 2 процента от всех клиентов.

Еще один враг букмекеров - нелегальные конторы, те, у кого нет лицензий для работы в России. Это в основном они спамят навязчивой рекламой, прерывая пиратский просмотр какого-нибудь фильма. Легальные же букмекеры по закону могут размещать свою рекламу только в спортивных СМИ. И нынешние спортивные сайты выживают только благодаря таким контрактам. Если букмекеров запретят, то, скорее всего, 80 процентов из них не выживет.

Кроме того, легальные букмекеры по закону должны часть своей прибыли отчислять федерациям тех видов спорта, на которые принимают ставки. Ожидалось, что в 2019 году эта сумма составит более 2 млрд рублей.

Ставки затягивают. Главное - вовремя остановиться.Фото: Shutterstock

КСТАТИ

Поставил 50 рублей - получил 141 млн

1. Крупные выигрыши получаются в основном из «экспрессов». «Экспресс» - это целый набор ставок на разные матчи. Если хоть один результат не угадать, то весь «Экспресс» сгорает. Но того, кто предскажет все результаты, ждет огромный куш. Случаи, когда люди ставили сто рублей, а выигрывали миллион, совсем не редкость. Но дать такой прогноз очень сложно - попробуйте отгадать победителей всех 8 матчей очередного тура Премьер-лиги!

2. Самый крупный выигрыш в России составил 141 млн рублей при ставке 50 рублей. Для этого игроку пришлось угадать результаты 15 матчей.

3. Когда из-за коронавируса остановились все турниры, букмекеры принимали ставки на то, как скоро будет отменен режим самоизоляции или когда появится вакцина.