"За своим столом можно есть без маски": кафе и рестораны открылись в Москве

Летние веранды начали работать с 16 июня, а с 23 июня можно сходить в любимое кафе или ресторан – ограничения сняли, но санитарно-эпидемиологические правила нужно соблюдать. «КП» посмотрела, как теперь работают кафе и рестораны.

«Макдональдс» в бывшем роддоме

После пандемии открылись не все рестораны и кафе – более 100 заведений вывезли мебель, уволили официантов и закрылись навсегда. Но при этом рестораторы успели придумать за время пандемии новые проекты, которые запустят в конце лета.

На Новом Арбате уже открылся очередной «Макдональдс». На входе стоит администратор в маске и перчатках.

- Можно вашу руку? Температуру измерять, - говорит девушка.

- Да, - говорю и протягиваю руки без перчаток.

- 34,3 градусов. Ну, это хорошо. Прошу вас взять маску и перчатки - без них нельзя. А вы, молодой человек, пока подождите - там (показывает на разметку).

В помещении Макдональдса.Фото: Иван МАКЕЕВ

Внутри нового "Макдональдса", как и обычно, кассы, мониторы для заказа, стандартное меню, барная стойка, уютная мягкая зона.

- Между кассиром и покупателем установили защитные экраны. Из меню из-за пандемии убрали салаты, морковь, яблоки. Но потом вернем. Теперь курьеры и гости не стоят в общих очередях, что очень удобно, - говорит сотрудница "Макдональдса".

Между кассиром и гостем в Макдональдсе установили защитные экраны.Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, здание, в котором разместили новый «Макдональдс», имеет любопытную историю. В желтом особняке с элементами неоготики, который уцелел во время строительства Нового Арбата, был знаменитый московский роддом №7 им. Г.Л. Грауэрмана. Здесь родились сын Иосифа Сталина (Василий), писатели Кир Булычев и Булат Окуджава, артисты Михаил Державин, Александр Збруев, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, режиссер Марк Захаров.

Можно и без маски

Идем дальше - на Арбате открылись почти все заведения. Зайти в семейный ресторан "Домашний компот" разрешили без маски и перчаток.

- Рекомендуем воспользоваться санитайзером для рук, - сказал официант в маске и перчатках.

На полу есть социальная разметка, столы на большом расстоянии друг от друга. Меню и цены не меняли, только добавили летние салаты и десерты.

В "Хлеб насущный" тоже пустили без масок и перчаток.

- За своим столом можно есть без маски, - говорит администратор.

Захожу в турецкий ресторан Taksim. Маски и перчатки надеть не просили.

- У нас пока людей в зале нет. Все хотят на летней веранде быть, - оправдывается администратор. - У нас все в масках и перчатках, как вы обратили внимание.

- А вы - нет, - говорю.

- У меня нет температуры и руки мы обрабатываем санитайзером.

Летняя веранда на Арбате.Фото: Иван МАКЕЕВ

В баре California гостям тоже больше нравится обедать на летней веранде, в зале пусто.

Ресторан «Полет» на Ходынке работал и во время карантина, но только на доставку. Клиенты заказывали круассаны, сырники, пиццу. А сейчас в ресторане новое меню - более 20 новинок.

- Мы разработали вакцину от голода. При самых тяжелых голодных случаях применять «Тесто и пицца из печи». У нас появилась мясная пицца BBQ, томленые говяжьи щечки с булгуром. Полностью обновили пасты: среди новинок - XXL лазанья из мраморной говядины с соусом бешамель и болоньез. А еще любимые всеми круассаны, супы, где появилась, например, весенняя новинка из брокколи с креветками и лепестками арахиса за смешные 250 рублей, - рассказывает Кира Байбакова, совладелец ресторана "Полет".

- А есть можно без маски? - уточняю.

- Конечно. А как иначе. Кстати, у нас в процессе создание большой веранды, но уже сейчас можно находиться на свежем воздухе - там 10 столиков.

Чтобы попасть в рестораны, расположенные в деловом центре "Москва Сити", маски и перчатки попросят надеть еще на входе в башню. Там же измеряют температуру.

- Нам пришлось раздвинуть столы, но красивые виды никуда не пропали. А еще у нас новое летнее меню, появились такие деликатесы, как «Сердце буйвола с пастернаком и кофейной комбучей», «Фуагра с ягодами и яблочным кордиалом», «Консоме из ягненка с цукини и ростками сои», - рассказывают в панорамном ресторане "360" в башне "Федерация".

- Какие меры приняли в ресторане? - спрашиваю.

- Ресторан выполняет все требования Роспотребнадзора. Все столы находятся на дистанции 1,5 метра друг от друга. Сотрудники в масках и перчатках, их самочувствие регулярно проверяется. Обновили всю посуду, чтобы гарантированно избежать сколов, посуду обрабатываем дезинфицирующими средствами.

Кафе в торговых центрах

В «Депо. Лесная» места хватит всем – столы расставили на безопасные 1,5 метров. Благо, развернуться есть где – площадь фудмолла 11 тысяч квадратных метров. На Центральном рынке появились новые точки общепита. На -1 этаже увеличилась зона маркета и расширился ассортимент свежих фермерских продуктов. Здесь же открылся корнер Mollusca с морепродуктами и Lavocado с блюдами из авокадо.

- Обязательно нужно носить маску и перчатки, а посадочные места расставлены на расстоянии 1,5 метра, - рассказали в пресс-службе Центрального рынка.

Открываются рестораны и фудкорты в торговых центрах, тем более что мест на летних верандах хватает не всем.

- Уже неделю открыты веранды, а статистика показывает, что открытые площадки еле справляются с потоком гостей. В открывшихся кафе и ресторанах нужно находиться в масках и перчатках, как и в самом торговом центре, - рассказали в пресс-службе ТЦ «Европейский».

Открыт фудкорт Велозаводского рынка — здесь можно найти грузинскую, японскую, вьетнамскую, турецкую и дагестанскую кухню. А после карантина открылось новое узбекское кафе PLOV.COM — само название говорит, что здесь покормят пловом.

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