2020-06-23T14:16:00+03:00
Звезды

Колбасков, Килькоров и Анита Сой: Интернет перерисовывает звезд российского шоу-бизнеса в еду

Жаркое лето и смягчение режима самоизоляции открыло креативные чакры населения страны
Константин ГЛЫБА
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Жаркое лето и смягчение режима самоизоляции открыло креативные чакры населения страныЖаркое лето и смягчение режима самоизоляции открыло креативные чакры населения страныФото: Twitter.com
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Стихия народного юмора никогда не поддается прогнозам. На ровном месте в интернете может возникнуть ураган мемов или остроумных комментариев, придумать которые не смог бы ни один сатирик или комик в мире. Так вышло и с графическим продуктовым флешмобом в сети. Кто-то вдруг начал рисовать звезд российской эстрады на еде, переделывая соответствующим образом фамилии артистов. И понеслась...

Три наставника шоу «Голос» и София Ротару — крепкая компания.

Фото: Twitter.com

Палку Баскова, пожалуйста, и баночку Киркорова!

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Прилетело даже фронтмену «Гражданской обороны» Егору Летову

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Если Жанна Арбузарова напрашивалось, то Анита Сой — совсем хорошо!

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Пловлита — это то, что наверняка понравилось бы Лолите.

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Лещенко — совсем просто, Пастилазарев — теплее.

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

В определенный момент дошли и до классиков.

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Без Юрия Лозы — никуда.

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

БГ наверняка обрадуется всплеску интереса, ведь у него только-только вышел новый альбом «Знак огня» (правда, авторы могли бы погуглить фамилию музыканта, чтобы обойтись без ошибок — неудобно как-то перед мэтром).

Фото: Twitter.com

Продвинутые телеканалы тоже поспешили поддержать легкое безумие, отдав на растерзание мемам ведущих.

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Голливудским звездам повезло в меньшей степени.

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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