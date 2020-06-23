Колбасков, Килькоров и Анита Сой: Интернет перерисовывает звезд российского шоу-бизнеса в еду
Стихия народного юмора никогда не поддается прогнозам. На ровном месте в интернете может возникнуть ураган мемов или остроумных комментариев, придумать которые не смог бы ни один сатирик или комик в мире. Так вышло и с графическим продуктовым флешмобом в сети. Кто-то вдруг начал рисовать звезд российской эстрады на еде, переделывая соответствующим образом фамилии артистов. И понеслась...
Три наставника шоу «Голос» и София Ротару — крепкая компания.
Фото: Twitter.com
Палку Баскова, пожалуйста, и баночку Киркорова!
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Прилетело даже фронтмену «Гражданской обороны» Егору Летову
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Если Жанна Арбузарова напрашивалось, то Анита Сой — совсем хорошо!
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Пловлита — это то, что наверняка понравилось бы Лолите.
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Лещенко — совсем просто, Пастилазарев — теплее.
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
В определенный момент дошли и до классиков.
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Без Юрия Лозы — никуда.
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
БГ наверняка обрадуется всплеску интереса, ведь у него только-только вышел новый альбом «Знак огня» (правда, авторы могли бы погуглить фамилию музыканта, чтобы обойтись без ошибок — неудобно как-то перед мэтром).
Фото: Twitter.com
Продвинутые телеканалы тоже поспешили поддержать легкое безумие, отдав на растерзание мемам ведущих.
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Голливудским звездам повезло в меньшей степени.
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
ИСТОЧНИК KP.RU