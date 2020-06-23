Подвиг у станка

Провинциальный город Боровичи в Новгородской области может стать «Городом трудовой доблести». С началом Великой Отечественной войны местные предприятия смогли быстро переориентироваться на потребности фронта. Здесь выпускали мины, снаряды, вязали свитера и подшлемники, шили гимнастерки и брюки. Вот только трудиться пришлось даже самым юным. Летом 1941-го в Боровичи из окрестных деревень съезжались все подростки до 17 лет. Тогда Ветерану Вере Николаевной Евграфовой было всего 13. Из села Мошенское она уехала на Механический завод. До немецких позиций было полсотни километров. Мужчины ушли на фронт. Дети трудились, совсем как взрослые.

- Вера Николаевна, знаю, что у вас в трудовой книжке только одна запись. Неужели на одном заводе с детства?

- Да, всю жизнь работала в одном месте. На Механическом заводе. Сначала в 13 лет нас взяли в ремесленное училище, два года учили, а потом на завод прислали, и поставили за токарные станки. А мы тогда ничего не умели, даже резцы точить, у нас для этого наладчик был. Он резец заточит, поставит по центру, а мы потом болтики мастерим.

- «Болтики» — это предохранители для противотанковых мин?

- И это тоже. Разные детали для фронта точили.

- Помните 9 мая 1945 года? Как вы узнали, что все самое страшное позади?

- Тоже тогда на заводе была. После мы всей толпой пошли на демонстрацию. Все заводы собирались и шли колонной по городу. Вся жизнь прожита на Механическом. 47 лет там проработала.

Автор фото: Евгений ЖАКОВ

- Но по карьерной лестнице наверняка не раз поднимались?

- Да сначала на станках, потом учетчиком (сколько деталей сдавали - я обсчитывала), а потом доверили и чертежи разбирать. Рабочие сделают детали, принесут мне на стол, и надо проверить по чертежу все размеры, всё- всё. Поставить клеймо на деталях и закрыть их наряд, по которому денежку рабочим платили. Строго проверяла, если что-то пропущу, начальник ОТК мог отругать. Поэтому работали честно.

Как тогда жили?

- Жили все вместе в общежитии, переехала в свое жилье уже когда замуж вышла. С мужем Александром там же и познакомилась, на заводе. Вот он (показывает фотографию). Не пил, не курил. Одна так и устилалась за ним. Да и у меня, помню, ухажер, появился. Собирался меня в Кишинев забрать. Как-то раз пришел, говорит – «Я уже билеты купил». А я в тот момент с мужем была. Сказала - «Я с армии мужа три года ждала, никуда не поеду». Нам тут сначала дали комнату, а потом и двухкомнатную квартиру. Вместе жили, вместе работали.

- А на отдых время было?

- Да. Молодые были, после работы гулять ходили в парк. Возле «Вечного огня» оркестр играл, там собирались. Потом на танцы.

Анастасия Павлова (главный специалист местного Совета ветеранов): В то время Вера Николаевна много фотографировалась. Тут с подругами. Нарядная, счастливая. В войну было не до фотографий.

- 90-летний юбилей должно быть пышно отметили?

- Я уж и не хотела, да батюшка Ефрем (прим. - Епископ Боровичский и Пестовский) предложил, сказал –«Мы придем, поздравим». Я говорю - «Стряпать-то уже не могу». В итоге собрались в кафе, там нам и сготовили все.

- А сейчас куда-то выезжаете? Знаете про социальное такси?

- Да, в газете как-то прочитала. Много раз уже пользовалась.

А. П. : Когда Вера Павловна хочет куда-то поехать, звонит нам, а мы уже вызываем. Ездит так и в поликлинику, сдавать кровь на сахар. У нее диабет. А еще в баню два раза в месяц. Хоть и живет в благоустроенной квартире, ванну ни разу не принимала.

- Чаще всего езжу в храм помолиться. Здесь недалеко Успенский Кафедральный собор. Но я больше Церковь Мученицы Параскевы люблю, это в Ланошино. Отсюда минут семь езды.

- Вы на службу ездите?

- Да, меня там все знают. Если служба в 9 часов, выезжаю в 8, пока приеду, пока свечки всем соседям поставлю, уже и служба начинается. Ноги заболят – посижу, но когда Евангелие и «Символ веры» читают, я стою.

Автор фото: Евгений ЖАКОВ

СПРАВКА

Ровно год в России работает «социальное такси» для ветеранов Великой Отечественной войны. Это совместный проект Фонда «МОНОГОРОДА.РФ» и «Яндекс.Такси». Сегодня бесплатные поездки на такси для ветеранов Великой отечественной войны доступны в 57 городах страны, в том числе - в 24 моногородах. После введения режима самоизоляции в большинстве российских регионов бесплатные поездки также предоставляются волонтерам, которые помогают ветеранам.