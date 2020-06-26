2020-06-26T01:36:36+03:00
В мире

В Америке нашли сокровища современного Индианы Джонса

В поисках участвовали свыше 350 тысяч энтузиастов со всего света. Пятеро погибли
Евгений ЧЕРНЫХ
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Затейник-миллионер Форрест Фенн собирал древности по всему миру. И открыл свою антикварную лавку.Затейник-миллионер Форрест Фенн собирал древности по всему миру. И открыл свою антикварную лавку.Фото: Instagram.com
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Его, 89-летнего Форреста Фенна, называют современным Индианой Джонсом, охотником за сокровищами и даже расхитителем гробниц. В 9 лет он нашел на вспаханном поле в Техасе старинную индейскую стрелу. «Это был трепет, который заставил меня отправиться в долгий путь приключений и открытий».

Страсть погони

С той поры Форрест стал пропадать в лесах, полях, занимаясь раскопками. Коллекция древностей росла. Поспособствовала ее пополнению и армия. Фенн служил на американских авиабазах в разных частях планеты. В Италии нырял за старинными амфорами, искал артефакты в древнеримском городе Помпеи, погребенном под пеплом вулкана Везувий… Особенно ему понравилась африканская Сахара. «Там можно найти наконечник копья, сделанный восемь тысяч лет назад, когда на месте пустыни были пшеничные поля, а рядом - скелет немецкого солдата, ручную гранату или сгоревший танк».

Правда, во время вьетнамской войны пилота Фенна дважды сбивали. Уйдя в отставку в 1972-м, он поселился с женой в Санта-Фе, столице штата Нью-Мексико, у подножия Скалистых гор. Здесь всегда много туристов, поэтому ветеран ВВС открыл антикварный магазин. Благо с детства знал в этом толк. Дела пошли успешно, вскоре он обзавелся галереей искусств. Бывший летчик стал успешным арт-дилером. Имел ежегодный доход до 6 миллионов долларов. Среди его клиентов называли президента США Форда, вдову президента Кеннеди Жаклин, членов семьи Рокфеллеров, актера Роберта Редфорда, певицу Шер…

В 2010 году арт-дилер издал книгу «Страсть погони». О своей богатой приключениями жизни, охоте за сокровищами. Читателей ждал сюрприз.

Приз - миллион

Фенн решил: пусть американцы очнутся от сонной жизни, на собственной шкуре испытают страсть погони, азарт золотой лихорадки, гнавший некогда их предков в дикие места.

Он выдал сенсацию. Дескать, зарыл в Скалистых горах бронзовый старинный сундучок весом 9 кг и ценой 25 тысяч долларов. А в нем - 10 килограммов старинных золотых монет, самородков, украшений, артефактов доколумбовой эпохи, драгоценных камней. Всего на миллион долларов. С каждым годом содержимое сундучка будет только дорожать.

1. Золотой браслет «Дракон» с глазами-рубинами покрыт 265 мелкими бриллиантами. 3. 300-летние часы из золота и серебра. 4. Два цейлонских сапфира. 5. Изумруды - всего их в кладе 6 штук. 6. Более сотни золотых самородков разных размеров. Фото: Instagram.com

1. Золотой браслет «Дракон» с глазами-рубинами покрыт 265 мелкими бриллиантами. 3. 300-летние часы из золота и серебра. 4. Два цейлонских сапфира. 5. Изумруды - всего их в кладе 6 штук. 6. Более сотни золотых самородков разных размеров.Фото: Instagram.com

Где находятся заветные сокровища? Ответ Форрест зашифровал в 24-строчном стихотворении. Дав целых девять подсказок! Правда, все они очень туманные. Начинается это там, где остановились теплые воды, И возьмите вниз по каньону… под домом Брауна…Там не сможете взмахнуть веслом в вашей бухте…

Да уж, это вам не пиратские карты островов сокровищ из приключенческих книжек Стивенсона и других авторов прошлого.

Город Санта-Фе, где почти полвека живет и торгует Форрест, в переводе с испанского - Святая вера. Многие в Америке и за ее пределами свято поверили в сокровища Фенна. Бросились расшифровывать стихи, помчались в горы. Но не тут-то было! Скалистые горы протянулись на 4830 километров от штата Нью-Мексико до Канады. Общая их площадь - 991 691 км². Отыскать здесь сундук с золотом труднее, чем иголку в стоге сена.

По разным подсчетам, за десять лет в поиске сокровищ Фенна поучаствовали 350 тысяч человек. Для некоторых золотая лихорадка закончилась трагически. Официально известно о пяти жертвах. Трое утонули в горных реках, один упал со 152-метровой скалы, один разбился на снегоходе. А сколько еще одиночек, не афишировавших цель поездки в Скалистые горы, сложили там головы? Родственники погибших пытались через суд запретить поиски сундука, но Фенн был непреклонен: «Если люди тонут в бассейне, нужно не осушать бассейн, а учить их плавать».

Золотой браслет «Дракон» с глазами-рубинами покрыт 265 мелкими бриллиантами. Фото: Instagram.com

Золотой браслет «Дракон» с глазами-рубинами покрыт 265 мелкими бриллиантами.Фото: Instagram.com

Периодически появлялись сообщения, что сокровища найдены. Фенн опровергал эти фейки. Дескать, спокойно, граждане, мой сундук на месте. Продолжайте поиски.

Но 6 июня ветеран вынужден был признать на своем сайте, что погоня окончена. Человек с Востока, пожелавший остаться неизвестным, прислал ему надежное доказательство - фото заветного сундука. «Он стоял под шатром звезд в покрытой густыми лесами местности в Скалистых горах. Он оставался без движения там, где я его спрятал более десяти лет назад. Я не знаю человека, который нашел его, но стихотворение в моей книге точно привело его в нужное место».

Сказка окончена?

Впрочем, чикагский адвокат Барбара Андерсен уже заявила, что она первой разгадала головоломку. Но кто-то взломал ее компьютер и добрался до заветного сундука. Барбара требует через суд запретить неизвестному продавать найденные сокровища и передать сундук ей.

Страсти продолжаются!

2. Серебряный браслет с бирюзой из 22 бусин, дата изготовления - начало прошлого века. Фото: Instagram.com

2. Серебряный браслет с бирюзой из 22 бусин, дата изготовления - начало прошлого века.Фото: Instagram.com

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владимир ПОРЫВАЕВ: Клады любят тишину

- Про сокровища Фенна я слышал давно, - рассказал «Комсомолке» известный российский кладоискатель. - Ко мне не раз обращались богатые наши соотечественники. Мол, их деньги на экспедицию в Америку плюс мой опыт, техника… Барыш пополам. Некоторые даже уверяли, что разгадали шифровку и дело за малым. Я вежливо отказывался - и в родной российской земле кладов на наш век хватит.

- А чем заокеанский клад не устраивал?

- Меня, как героя знаменитого фильма, терзали смутные сомнения. Про Фенна давно ходили слухи, что он не в ладах с законом, грабит древние индейские захоронения. В газетах его даже называли «мародером с глубокими карманами». В 2009 году ФБР в рамках следствия по разграблению артефактов в районе Четырех Углов (там находятся резервации навахо, юты и других племен) провело очередной обыск в доме арт-дилера, конфисковав ряд предметов. Впрочем, обвинение ему не предъявили. Но два других человека, проходивших по этому делу, покончили с собой. Уже на следующий год выходит книга Фенна с сенсацией про бронзовый сундучок. Америка бросилась на его поиски. Арт-дилер сделал ход конем, чтобы его не трогали?

- Так ты сомневаешься в существовании легендарного бронзового сундучка?

- Клады вообще-то любят тишину. Возможно, это была отличная отмазка от наездов ФБР. Или прекрасный маркетинговый ход. Недаром власти Санта-Фе после выхода «Страсти погони» наградили его за подъем экономики города. Еще бы! Кладоискатели заполонили Санта-Фе, гостиницы бронировались за несколько месяцев вперед! Много денег охотники за удачей оставили в городе за эти годы. Да и сам Форрест внакладе не остался. Он призывал в соцсетях всех, интересующихся сокровищем, внимательно, от начала до конца, изучать сайт его торговой компании. Мол, там можно найти куски головоломки, которые приведут к кладу. Прекрасная реклама его арт-галереи. Также утверждал, что множество возможных дополнительных подсказок, где спрятан сундук с сокровищами, есть в «Страсти погони», «прекрасной книге в твердом переплете, которую можно приобрести за 35 долларов в магазине Collected Works в Санта-Фе, штат Нью-Мексико». Заказывайте срочно книгу, дамы и господа!

- У нас в России подобные шифровки были?

- Вспоминаю один курьезный случай весной 2018 года. Некий Вадик из Краснодара, видно, начитавшись про Форреста Фенна, запустил в сети видеоролик, что хочет спрятать 10 миллионов рублей в пригороде Геленджика. Показал рюкзак с деньгами и лопату, которой зароет миллионы. Озвучил первую подсказку: «Сделать шаг вперед легко, но назад не получится никогда». Это было 13 марта. Вторую подсказку обещал сделать 15 октября, если к тому времени деньги не найдут. В Геленджике начался кладоискательский бум. Уже 17 марта захоронку нашли. Видно, плохо прятал Вадик.

7. 265 золотых монет - в основном американские орлы и двойные орлы, несколько монет из Средней Азии, датированные XIII веком нашей эры. Фото: Instagram.com

7. 265 золотых монет - в основном американские орлы и двойные орлы, несколько монет из Средней Азии, датированные XIII веком нашей эры.Фото: Instagram.com

ИСТОКИ

Несметные богатства Бейла

Речь о кладе золота, серебра, драгоценных камней на 30 миллионов долларов в современных ценах.

Впервые о нем сообщила в 1865 году брошюра «Документы Бейла, или Книга, содержащая подлинные факты касательно сокровища, зарытого в 1819 и 1821 годах неподалеку от Бафордса, округ Бедфорд, Виргиния, и не найденного до настоящего времени». Рукопись хранится в библиотеке конгресса США.

История такова. В 1817 году три десятка охотников на бизонов под началом Томаса Джефферсона Бейла зазимовали в Санта-Фе (том самом, где по иронии судьбы проживает наш герой Форрест Фенн). Несколько охотников отправились на разведку. Вернувшись через месяц, они сообщили, что, преследуя бизонье стадо, наткнулись на богатейшую золотую жилу в «250 - 300 милях к северу от Санта-Фе». Бизоны были забыты, отряд целых полтора года разрабатывал ту жилу. Было добыто много золота, серебра. Санта-Фе в то время относился к Мексике. Бейл с десятком соратников вывез часть сокровищ в Америку, спрятав в надежном месте. На обратном пути он остановился в гостинице городка Линчберг, штат Виргиния. Уезжая, постоялец передал хозяину отеля Роберту Моррису железную коробку. С просьбой открыть через 10 лет, если он не вернется.

И сгинул. Времена-то были лихие. Дикий Запад! Прождав положенный срок, Моррис открыл коробку. Там лежали три листка, сплошь покрытые цифрами, и письмо лично ему. В нем Бейл сообщил про Санта-Фе, золотую жилу, клад. Объяснил, что оставил коробку на случай «если произойдет наихудшее», чтобы тайна клада не умерла вместе с ним. Просил отыскать тайник (точное место в листке № 1), оставить себе треть клада, остальное передать родственникам и друзьям погибших. Список имен и адресов - в шифровке № 3. «Первоначально я подумывал о том, чтобы перечислить их поименно в этом письме, - признавался Бейл. - Но вовремя удержался, памятуя, что письмо вполне может попасть в чужие руки, причем некий мошенник сможет выманить у вас коробку, назвавшись одним из нас, - так что мой первоначальный план представился наилучшим».

Судя по письму, ключ к шифрам хозяину гостиницы должен был передать еще один житель Линчберга. Но он тоже так и не объявился. По горячим следам удалось расшифровать лишь листок № 2 - с описанием клада. Ключом стала Декларация независимости США. «В округе Бедфорд, в четырех милях от Бафорда, в заброшенной выработке на глубине шести футов я спрятал следующие ценности, принадлежащие исключительно людям, чьи имена приводятся в документе, помеченном номером 3. Первоначальный вклад составили 1014 фунтов золота и 3812 фунтов серебра, доставленные туда в ноябре 1819 года. Второй вклад, сделанный в декабре 1821 года, состоял из 1907 фунтов золота и 1288 фунтов серебра, а также из драгоценных камней, вырученных в Сент-Луисе в обмен на серебро для облегчения процесса доставки, чья общая стоимость составляла 13 тыс. долларов.

Все вышеперечисленное надежно скрыто в железных горшках, закрытых железными же крышками. Местонахождение тайника отмечают несколько выложенных вокруг него камней, сосуды покоятся на каменном основании и засыпаны сверху также камнями. Бумага под номером 1 описывает точное местонахождение тайника, так что найти его можно будет без всяких на то усилий».

Увы, все многочисленные попытки расшифровать листок № 1, как и список наследников, до сих пор не удались. Неизвестно, был ли вообще клад? Возможно, Бейл со своей командой благополучно забрали его…

Похоже, шифровка Бейла и послужила основой Форресту Фенну для его истории с засекреченным бронзовым сундучком.

Найдены Сокровища Фенна .

ИСТОЧНИК KP.RU

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