В Москве у режиссёра украли 2,3 миллиона рублей

55-летний Владимир Сытый раньше работал режиссёром на НТВ, а потом сменил телеканал на более политический. Сейчас мужчина трудится на "Красной линии", которая освещает деятельность политической партии КПРФ. Но наша история с политикой не связана. Несколько дней назад Владимир стал жертвой мошенников.

В пятницу вечером на его телефон позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником одного из известных банков. Уверенный мужской голос сообщил, что со счетами режиссёра кто-то проводит какие-то подозрительные операции. И служба безопасности банка обязана эти манипуляции предотвратить, а для этого нужна информация по счетам клиента. Владимир испугался за сохранность своих денег и сообщил все необходимые звонившему данные. Но избежать потерь это не помогло, а скорее даже наоборот.

Через некоторое время после тревожного разговора, на телефон мужчины стали поступать сообщения о банковских переводах с его счёта. Тогда Владимир понял, что разговаривал с мошенником. Мужчина сразу же обратился с заявлением в полицию.

— По факту кражи денежных средств в сумме 2 299 944 рублей обратился 55-летний житель Москвы, был установлен номер телефона, с которого ему позвонило неизвестное лицо, которому потерпевший сообщил данные своего банковского счёта и карт. — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье кража в особо крупном размере, полиция ищет злоумышленников.