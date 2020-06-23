Высшая школа экономики стала лучшим российским вузом по версии Forbes

Приёмная кампания в вузах уже началась! И специально, чтобы помочь абитуриентам выбрать подходящий университет, журнал Forbes составил собственный рейтинг российских вузов. Всего в рейтинг вошли 100 университетов, из которых 38 – московских, и еще 13 представляют Санкт-Петербург.

На первом месте в списке лучших оказалась столичная Высшая школа экономики. По сравнению с прошлым годом, Вышка поднялась на 8 позиций и обогнала МГУ имени Ломоносова, который расположился на второй строчке рейтинга. Третье место занял Московский физико-технический институт. Ну а прошлогодние лидеры – НИТУ МИСИС и МГИМО – теперь упали на 16 и 11 места соответственно. Такие изменения эксперты объясняют изменениями в методике расчёта баллов.

Специалисты Forbes оценивают университеты, опираясь на Мониторинг эффективности вузов, который ежегодно составляет Министерство высшего образования и науки. К этому Forbes добавляет свои оценки по зарплатам преподавателей, числу иностранных преподавателей и студентов, соотношению педагогов и студентов, а также наличию зарубежных стажировок и совместных программ с иностранными вузами.

Учитывается в рейтинге Forbes и средний балл ЕГЭ зачисленных на первый курс, а также репутация вуза у работодателей. Наконец, эксперты учитывают «фактор Forbes" – в прошлом году этот показатель отражал число выпускников вуза вошли в одноимённый рейтинг. В этом году составители решили отказаться от этой идеи и использовали вместо этого позиции вузов в международном рейтинге QS.

По сути, список вузов Forbes скрестил данные двух серьезных рейтингов, и еще раз добавил туда данные о качестве приёма и преподавания, которые в этих рейтингах уже учтены. Неудивительно, что результаты оказались вполне предсказуемыми. Полный список из ста вузов можно найти на сайте Forbes. Однако, за объективной оценкой лучше обратиться к первоисточникам -например, к международным рейтингам.

Топ-10 лучших вузов страны 2020 по версии Forbes

Топ-10 лучших вузов страны 2020