Экс-советник президента США Джон Болтон: «Трамп фантастически несведущ в управлении»

Недавний близкий соратник американского лидера отомстил ему за свое увольнение из администрации и выпустил в свет мемуары, в которых смешал хозяина Белого дома с грязью. Эксперты уже назвали эту книгу «ножом в спину» Трампу накануне президентских выборов.

Как и любой, имевший доступ к государственной тайне, Болтон должен был согласовать текст с соответствующими ведомствами, но не сделал этого. Белый дом из-за суеты с коронавирусом и массовыми беспорядками после гибели Джорджа Флойда так и не смог проконтролировать соблюдение соответствующих процедур, издатели разослали текст книги ведущим мировым СМИ, и, в результате, американскому минюсту теперь придется предпринимать шаги уже постфактум.

Госсекретарь Майк Помпео уже заявил, что такое право у министерства есть, так как появление информации, опубликованной Болтоном, «представляет угрозу и наносит вред США».

Разумеется, главным героем книги «Комната, в которой это произошло: мемуары Белого дома» является нынешний президент США. Сам Трамп на публикацию отреагировал в своем Твиттере: «Пока я не уволил Болтона, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного – развязать войну. Он ничего не понимал, подвергался всеобщему остракизму. И я с радостью его уволил».

Болтон – старожил американской и мировой политики, служивший самым разным патронам (с Трампом он работал с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года). В международных делах он - откровенный ястреб, к России всегда относился более чем жестко. Что же касается искренности, то коммерческий проект, коим является публикация книги, таковую не предполагает. Возможно, экс-советником движет еще и желание вернуться в большую политику. Не стоит забывать, что США стоят на пороге очередных президентских выборов, и, представляя свою книгу, в интервью телеканалу ABC Болтон сказал: «Надеюсь, история запомнит Трампа как президента, пробывшего на своем посту один срок, который не вогнал страну в штопор, из которого невозможно выбраться. Один срок мы переживем, а вот два меня беспокоят».

На 700 страницах своей книги Болтон упоминает Трампа более тысячи раз.

Публикуем некоторые отрывки из этих мемуаров, касающиеся отношений с Россией.

Джон Болтон в Белом доме, 2018 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О ПОВЕДЕНИИ ТРАМПА

«Он задним числом меняет свое мнение о людях, видит заговор под каждым камнем и до сих пор фантастически несведущ в управлении своей администрацией, не говоря же о более масштабном федеральном правительстве… Его принципиально неприемлемое поведение подрывает легитимность института президентства.

Как-то Трамп сказал: «У меня есть НАТО, у меня есть Великобритания. Суматоха, короче. А еще есть Путин. Честно говоря, с Путиным, наверное, будет разобраться легче всего? Кто должен про все это думать?». Хороший вопрос… У Трампа нет никакой стратегии в международной политике, нет даже непоследовательной, но единой траектории. Его размышления на эту тему – архаика не соединенных между собой точек (как, например, это бывает в сделках с недвижимостью). Он то ли проводит, то ли разрушает политику».

О ПУТИНЕ

«Путин поразил меня тем, что он полностью все понимает, оставаясь всегда спокойным и уверенным в себе. Он полностью осведомлен о приоритетах Москвы в сфере национальной безопасности. Я не хотел бы оставлять Трампа с ним наедине в одной комнате. Трамп никогда публично, по крайней мере при мне, не давал оценку Путину. Возможно, он боялся, что я узнаю его истинное отношение к Путину. Отношение (Трампа. - Ред.) к личности российского лидера остается загадкой».

О ГЕОГРАФИИ

«Трамп желал, чтобы Путин посетил Вашингтон (чего русские не намеревались делать). Стали рассматривать Хельсинки или Вену, как возможные площадки для такой встречи. Россия настаивала на австрийской столице, мы – на финской. «Разве Финляндия не является частью России?» - спросил Трамп».

ОБ УКРАИНЕ

«Путин озвучил жесткую линию по отношению к Украине, когда мы обсуждали политические и военные аспекты конфликта. Ужесточив свой тон, он особо отметил, что военные поставки США Киеву являются незаконными, и подобного рода продажи не являются путем решения вопроса. Путин наотрез отказался обсуждать принадлежность Крыма, ограничившись фразой о том, что этот вопрос сегодня является частью исторической реальности. Затем он рассказал, что в 2014 году получил от Обамы ясные заверения о том, что если Россия не пойдет далее аннексии Крыма, то конфронтацию с Украиной можно уладить. Однако, по какой-то причине Обама передумал. И мы оказались в нынешней ситуации».

О СКРИПАЛЯХ

Разговор (с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. - Ред.) зашел о Скрипалях. Все это квалифицировалось как атака с применением химического оружия на ядерную державу, коей является Великобритания.

Трамп сразу же спросил: «Ого, вы являетесь ядерной державой?». Я точно знаю, что это была не шутка... Трамп вообще возражал против санкций (из-за Скрипалей. - Ред.). Он окончательно утвердил их перед саммитом в Хельсинки, но отложил объявление о них до окончания саммита. Когда саммит в Хельсинки завершился, госдеп объявил о санкциях, поскольку нового решения не требовалось. Трамп, услышав новость, хотел отменить их. Спустя часы Трамп немного успокоился, но он все еще считал, что США были слишком жестки. Он даже попросил госсекретаря Майка Помпео позвонить (главе МИД РФ Сергею Лаврову. - Ред.) и сказать, что «какой-то бюрократ» опубликовал санкции. Не уверен, состоялся ли тогда тот звонок».

О ВЫБОРАХ

«Трамп и я обсуждали, как реагировать на возможные вмешательства России в американские выборы, особенно в свете публикации текста доклада (спецпрокурора. - Ред.) Мюллера... Я посоветовал Трампу сказать следующее: «Я буду рад, если они (агенты ГРУ. - Ред.) приедут в США и подтвердят свою невиновность». Также он хотел добавить, что если бы российское вмешательство в 2016 представляло бы хоть малейшую опасность, то Обама должен был подойти к этому куда более серьезно». Нью-Йорк.

ИТОГО

Ярослав ЛЕВИН, политолог, эксперт по США:

«Это внутриамериканские разборки»

- Снимаю шляпу, время для публикации мемуаров бывший советник по нацбезопасности выбрал идеально. В ноябре в США выборы, оба главных кандидата начинают агиткампании, и тут такой подарок: влиятельный чиновник, пусть и с приставкой «экс», называет президента-республиканца некомпетентным, да еще и открыто обещает голосовать за его главного конкурента - демократа Джо Байдена. А вот если посмотреть не предвзято, сам Болтон предстает не в лучшем виде.

Он занимал важнейшую должность свыше года, но так и не смог преуспеть (с точки зрения США) ни на одном из фронтов. В Венесуэле - по-прежнему у власти антиамериканский президент Мадуро, попытка избавиться от него с помощью «цветной революции» провалилась. Иран продолжает независимую политику на Ближнем Востоке. С Турцией отношения ухудшились. По конфликту на востоке Украины тоже подвижек нет, хотя Болтон громогласно обещал «добиться прогресса».

При этом с Трампом они откровенно не сработались. Например, президент считал саммит с Ким Чен Ыном своим историческим достижением, тогда как советник по нацбезопасности, наоборот, был уверен: КНДР просто обманула США и продолжает втихую создавать ядерное оружие. А у президента-магната есть специфичная черта: если сотрудник с ним в чем-то не соглашается - его просто увольняют. Болтон - человек безусловно образованный, с собственным мировоззрением - этого простого правила не понял. За что и поплатился.

Впрочем, в дальнейшем у него по жизни все будет хорошо. Пусть даже Министерство юстиции США запретило Болтону получать гонорар с продаж книги (обещанные ему два миллиона пойдут в казну), ног экс-советник сможет еще много лет за деньги раздавать разоблачительные интервью для американских и иностранных СМИ.

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