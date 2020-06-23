Куда уходят респираторные вирусы летом: где пережидают жару грипп, простуды и что будет с коронавирусом

ГЛАВНЫЕ ВРАГИ - УЛЬТРАФИОЛЕТ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА И НИЗКАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Мы давно привыкли, что грипп и простуды это сезонные инфекции. Традиционно они начинают набирать силу в октябре — ноябре, на декабрь — февраль приходится «аншлаг», а потом заболеваемость начинает падать и к началу лета практически сходит на нет. Коронавирус стартовал тоже поздней осенью. И, хотя в ряде стран сейчас вспышки COVID не затухают, несмотря на тепло и солнце, многие эксперты склоняются к тому, что новая инфекция тоже будет сезонной.

- COVID-19, скорее всего, станет заболеванием, которым люди будут болеть сезонно. То есть когда будет наиболее благоприятная погода: сыро и прохладно, - рассказал «КП» заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

Дело в том, что коронавирус, как и грипп, и простудные вирусы распространяется в капельках — слюны, слизи и т. д. «Чем суше, тем проще ультрафиолету добраться до вируса, - поясняет Семенов. - Влажность в целом для большинства возбудителей любых инфекций – благоприятный факт. Так они могут пережидать в окружающей среде, пока не доберутся до восприимчивого организма и не заразят его».

Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов. Фото: pasteurorg.ru

ГДЕ ОНИ «ЖИВУТ» В НЕСЕЗОН?

- Сезонность острых респираторных заболеваний (то есть передающихся воздушно-капельным путем и поражающих в первую очередь органы дыхания. - Ред.) действительно не вызывает сомнений, - говорит известный вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн. - Но, к сожалению, это не является безусловным табу на то, чтобы не произошла вспышка в «неподходящее» время. Скажем, летом. Такое вполне возможно, хотя, это скорее исключение.

Куда деваются вирусы в «несезон»? На самом деле, цепочка заболевания остается. Всегда, в течение всего года есть заболевающие люди, сохраняющие и передающие вирусы гриппа и простуд. Просто таких людей становится намного меньше. Однако респираторные вирусы сохраняются в обществе.

- Мы знаем, что вирус герпеса, попав в организм, остается навсегда и «живет» в нервных клетках. А где «живет» коронавирус?

- Респираторные вирусы в организме долговременно не живут (в том числе сегодня нет подтвержденных данных, что коронавирусная инфекция может приобретать хронический характер. - Ред.). Они передаются от человека к человеку. Цепочка поддерживается. Просто в определенные периоды не происходит именно широкого распространения, вспышки. Но цепочка передачи сохраняется всегда.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему сезонные инфекции сходят на нет?

- Большинство респираторных вирусных инфекций имеют циклический характер, - подтверждает профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Грипп, ОРВИ накатывают волнами: заболеваемость растет в конце осени - зимой - в начале весны и отступает к лету. Точно так же было со вспышкой атипичной пневмонии, которая началась в китайской провинции Гуандун в ноябре 2002 г. и завершилась к июню 2003-го.

- В цикличном развитии инфекций (то есть их волнообразном нарастании и отступлении. - Ред.) играет роль комплекс факторов, - поясняет Артем Гиль. - Среди них температура окружающей среды, влажность, интенсивность ультрафиолетового излучения на открытом воздухе, состояние иммунитета населения, концентрация витамина D в плазме крови и другие условия.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Коронавирусная инфекция в одних регионах России постепенно отступает, сдает свои позиции, и заболеваемость снижается. В других регионах вспышка продолжает набирать силу. Эпидемиологи сходятся во мнении, что в любом случае до тех пор, пока не появится эффективная и безопасная вакцина, стоит соблюдать как минимум две основные меры безопасности: дистанцию в 1,5 - 2 метра и ношение защитных масок в людных местах.