За неделю до своего 95-летия скончался знаменитый писатель-фантаст Зиновий Юрьев

22 июня от нас ушел Зиновий Юдович Юрьев, за неделю до 95-летия.

С детства Зиновий увлекался фантастикой и выдумывал новые миры, которые стали частью его вымышленной вселенной, через много лет ставшей основой для его романов и повестей.

Его произведения потрясали читателей воображением и тонким юмором, а также безграничной фантазией, в его книгах были описаны контакты с внеземными цивилизациями, возникновение разума у искусственного интеллекта, связи людей через поколения и века, встречи с призраками, а его герои жили в древних цивилизациях, покоряли иные миры, постигали тайны мироздания и находили для себя ответы на самые важные вопросы. Читатели Зиновия Юрьева разных возрастов, национальностей и профессий - но всех их объединяет любовь к произведениям Юрьева - таким как “Повелитель Эллов”, “Белое снадобье”, “Бетта 7 при ближайшем рассмотрении”, “Брат мой ящер”, “Черный Яша”, “Тонкий голос одинокого цветка”.

ДОСЬЕ КП

Зиновий Юдович родился в селе Чашники Витебской области Белоруссии. В 1942—1946 проходил службу в армии. После армии Зиновий Юдович работал учителем английского.

Более 50 лет он прожил со своей любимой женой, Еленой Михайловной Кореневской, с которой они совместно издавали журнал, писали мемуары и путешествовали, объездив почти весь земной шар. Близким он запомнится как любящий отец, воспитавший двух достойных сыновей, Михаила и Юрия Юрьевых, как добрый друг и шутник, его юмор и обаяние ценили все близко знавшие семью Юрьевых. Его сын Михаила является ведущим Радио "Комсомольская правда"

Зиновий Юрьев очень тосковал по своей жене, покинувшей его в 2017 году, а также по старшему сыну Михаилу, трагически ушедшему из жизни 16 февраля 2019 года. В последние месяцы Зиновий Юрьев часто говорил, что мечтает встретиться с ними. Он провел последние дни в окружении близких, своего внука Филиппа и Ларисы, больше чем сиделкой, скорее другом семьи, проведя с Зиновием Юрьевичем и Еленой Михайловной больше десяти лет.