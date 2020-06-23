В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» вновь открылись кафе и рестораны

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» 23 июня снова заработали кафе и рестораны. Перекусить во время шопинга можно в одном из гастрономических корнеров, расположенных в «Гастрогалерее» и на фудкорте. Как сообщили представители «Галс-Девелопмент» (компания - собственник «ЦДМ на Лубянке»), свои двери для посетителей уже открыли 95% арендаторов ТЦ. Все они работают в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Гастрогалерея» в «ЦДМ на Лубянке» предоставляет возможность попробовать самые популярные кухни мира, объединенные в одном гастрономическом пространстве. Отведать блюда греческой кухни предлагает ресторан «Порто Миконос Гриль», грузинскую еду готовят в «Гамарджоба, Генацвале!», знаменитый тайский суп том ям есть в меню кафе «Tom-yam». Здесь же расположены сингапурская закусочная «Chop Eat», специализирующийся на гавайской кухне «Poke House», вьетнамское кафе «B », израильский «Bright Israeli Grill», американские макароны с сыром «Mac & Cheese», кафе «Шаурма-ма», кондитерская «Любовь и сладости».

Еще 12 закусочных быстрого питания снова открылись на 6-м этаже «ЦДМ» в зоне фудкорта - McDonald's, KFC, «Теремок», «Бургер кинг», «Крошка Картошка», «Krispy Kreme» и популярные заведения фаст-фуда.

- Мы очень рады, что снова можем встречать наших гостей не только в многочисленных магазинах, но и в разнообразных кафе, - комментирует вице-президент компании «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур. - «Гастрогалерея» - настоящая изюминка нашего «Центрального Детского Магазина». Здесь можно устроить своеобразное путешествие вокруг света, попробовав великолепные блюда и напитки из самых разных уголков мира. Уверены, что здесь каждый откроет для себя что-то новое и удивительное.

Ранее, 1 июня в «ЦДМ на Лубянке» снова открылись магазины. Почти три месяца они простаивали из-за карантинных мер, введенных во время пандемии коронавируса. Сейчас для покупателей доступны более 100 магазинов детской одежды и обуви, игрушек, канцтоваров, товаров для учебы и творчества, вещей для новорожденных и будущих мам. А с 9 июня вновь открылись салоны красоты «Nail Sunny», «NGB Studio» и «Воображуля». По-прежнему не работают игровые развлекательные зоны и спортивная студия.

Центральный Детский Магазин на Лубянке

Открывая магазины, «ЦДМ на Лубянке» ужесточил меры эпидемиологической безопасности. В торговом центре провели очистку систем кондиционирования и вентиляции, усилили режим дезинфекции поверхностей, дверей, ручек, перил, лифтов и других общественных зон. В здании установили УФ-рециркуляторы — ультрафиолетовый свет помогает бороться с вирусами. Весь персонал работает в перчатках и масках, масочный режим должны соблюдать и посетители «ЦДМ». Если у кого-то не окажется с собой средств индивидуальной защиты, купить их можно в вендинговых автоматах, расположенных на входах торгового комплекса.

Для соблюдения социальной дистанции в магазинах и холлах «ЦДМ» нанесена специальная разметка. Помня о том, что большинство посетителей торгового центра, - дети, здесь ее выполнили в виде супергероев, борющихся со злыми вредителями.