2020-06-23T16:13:53+03:00
Спорт

Болельщики поздравили Сашу Трусову с 16-летием

Любители фигурного катания хотят увидеть новый четверной прыжок в ее исполнении
Сергей КИРИЛЛОВ
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Александре Трусовой исполняется 16 летАлександре Трусовой исполняется 16 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 23 июня, пожалуй, самой бескомпромиссной фигуристке современности Александре Трусовой исполняется 16 лет. Поразительно, но маленькая хрупкая девочка из Рязани к этому возрасту уже прославилась на всю планету. Саша еще по юниорам дважды выигрывала мировые первенства, показывая просто умопомрачительные по сложности программы. В результате Трусова попала в Книгу Рекордов Гиннесса, причем уже три раза, за исполнение трех разных четверных прыжков.

Вот ее послужной список:

- 10 марта 2018 года на чемпионате мира среди юниоров в Софии Александра первой прыгнула четверной тулуп;

- 12 октября 2018-го, на этапе юниорской серии Гран-при в Ереване исполнила четверной лут;.

- 7 декабря 2019 года на взрослом финале Гран-при в итальянском Турине Трусова чисто сделала четверной флип. (Его засчитали только с третьего раза, поскольку на других соревнованиях она его срывала.)

Сейчас Трусова, перешедшая от Этери Тутберидзе в академию Плющенко, находится с новым тренером на спортивных сборах в Кисловодске. При этом сам Плющенко на днях заявил, что Саша уже освоила четверной риттбергер. Но болельщики пока сомневаются, ведь вместо этого прыжка Плющенко у себя в Инстаграм выложил фрагмент тренировки еще одной фигуристки, перешедшей к нему от Тутберидзе,12-летней Вероники Жилиной. Жилина делает прыжки в 3,5 оборота, правда на «удочке» - со страховкой.

Но все поклонники Трусовой надеются, что Саша прыгнет на соревнованиях и сложнейший риттбергер, после чего войдет в Книгу Рекордов, как первая исполнительница всех четырех четверных.

Кстати, Евгений Плющенко в интервью на радио «КП» заявил, что он хочет сделать так, чтобы «Трусова забирала зал не только своими прыжками но и красивым артистичным катанием». Надеемся, у них это получится.

Мы тоже ждем Александры новых успехов и присоединяемся к поздравлениям многочисленных болельщиков, которые пишут в ее группе в соцсетях.

«Дорогая наша Сашенька, поздравляем тебя с Днём рождения!!!

Желаем тебе счастья, ярких солнечных дней, крепкого здоровья!

Всегда так же лучезарно улыбайся!

Иди к своей заветной цели, а мы всегда и во всем будем поддерживать тебя!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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