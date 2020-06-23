2020-06-23T18:36:47+03:00
Звезды

Лариса Гузеева высказалась о разводе Кристины Асмус и Гарика Харлмова

Реакции телеведущей ждали все
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телезвезда за словом в карман никогда не лезетТелезвезда за словом в карман никогда не лезетФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова вторые сутки обсуждает вся страна. В блогах звезд творится что-то невероятное. Поклонники оставляют тысячи сообщений. Многие, зная о том, что резидент Comedy Club неровно дышит к Ларисе Гузеевой, ждали реакции бессменной телеведущей шоу "Давай поженимся!". И дождались.

Лариса Гузеева высказалась о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. Телезвезда за словом в карман никогда не лезет. Так случилось и на этот раз. "Гузееву надо было смотреть!", - написала Лариса Андреевна, отреагировав на известие о расставании артистов.

К слову, юморист последнее время только и делал, что троллил Ларису Андреевну. Смонтированные нарезки из программы "Давай поженимся!" набирали огромное число комментариев и просмотров. При этом Гузеева и Харламов друг с другом сначала не были знакомы. "Зачем же люди делают и говорят гадости тем, кого даже не знают?", - однажды отреагировала Гузеева на почин шоумена. Но потом они подружились, актриса часто оставляла комментарии в блоге Гарика.

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А ведь осенью 2019 года Кристина Асмус и Гарик Харламов всем своим видом кричали, что они разводятся
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Публика пришла в восторг. Многие стали писать Гарику: "Все мы знаем, что ты разводишься, чтобы стать участником «Давай поженимся"»", "Звоните Розе Сябитовой, срочно!", "Гузеева дождалась!", "Скоро будете «Давай поженимся!» новую невесту искать", "Гарик открыл Ящик Пандоры своим разводом", "Гузеева напряглась".

Меж тем не для всех новость о крахе семейной жизни Харламова и Асмус стала неожиданной. "Я не знакома с Кристиной, на вид она такая пай-девочка, недотрога. Но по ходу с таким яйцевым стержнем. Потому что, когда он был женат на Юле Лещенко, она же увела его из семьи. Бумеранг. Когда говорят о том, что он уже разводился на тот момент, ничего подобного. Они жили счастливо и припеваючи, а потом явилась маленькая девочка Кристина, актриска, которая разрушила все. Вот оно через восемь лет имеет свои плоды", - цитирует продюсера Олесю Сазыкину 5-tv.ru.

Она удивлена, что паре удалось пожить вместе восемь лет. Характер у Харламова, по ее словам, далеко не сахар. Не говоря уж о его манере везде опаздывать, из-за которой были сорваны не одни съемки. "Он веселый, заводник. Но у него скверный характер в плане того, что он все время ворчал, либо прикалывался, а ему верили. Он очень недисциплинированный. Мог опоздать, его все могли ждать по часу-полтора, по два. Потом мы уже начали, если съемка начинается в восемь, говорить, что надо быть в пять. Тогда к восьми он приезжал. Вообще я не представляю, как он в ЗАГС мог не опоздать. Может быть, они бы и не расписались, было бы очень круто, если бы он не дошел бы до ЗАГСа", - рассказала продюсер.

Напомним, 22 июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в блогах. Супруги прожили вместе восемь лет. Они заявили, что ни скандальный фильм "Текст", ни пандемия не являются причинами их развода. Свою дочь они будут воспитывать вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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