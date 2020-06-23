2020-06-23T16:40:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты ВОЗ объяснили рекордный прирост заболевших COVID-19 в мире

Пандемия вступила в новую и опасную стадию развития
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Пандемия вступила в новую и опасную стадию развитияПандемия вступила в новую и опасную стадию развитияФото: REUTERS
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Пандемия коронавируса в мире еще далека от своего завершения. Пика заболеваемости достигли одновременно несколько стран Северной и Южной Америки, что вызвало рекордный прирост нового числа инфицированных за последние несколько дней. По данным на 23 июня число новых случаев инфицирования ковид в мире составило 152 323.

Рост числа инфицированных нельзя объяснить только лишь наращиванием мощностей по тестированию и ростом показателей госпитализации. Это результат мировой динамики хода пандемии и того, что, по словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, можно назвать «новой и опасной» фазой хода пандемии.

Тройка лидеров по числу выявленных случаев на 23 июня – это США 2 268 753, Бразилия 1 085 038 и Россия 592 280. Дальше идут Индия – 425 282, Великобритания – 304 335, Перу – 254 936.

- Мы по-прежнему призываем все страны мира укреплять базовые меры в области защиты здоровья населения, эффективность которых хорошо известна, - подчеркнул глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Пока нет причин надеяться на то, что вирус ослаб и мутировал, как, например, заявили недавно итальянские медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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