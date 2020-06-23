2020-06-23T17:05:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты ВОЗ о лечении коронавируса дексаметазоном: Это не панацея и даже может принести вред

Всемирная организация здравоохранения не располагает данными об эффективности препарата для лечения легких форм COVID-19 или профилактики осложнений
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Теперь встал вопрос о том, как нарастить объемы производстваТеперь встал вопрос о том, как нарастить объемы производстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подтвержденная эффективность препарата дексаметазон для лечения больных с COVID-19 в тяжелых формах течения заболевания привели к повышенному спросу на препарат по всему миру.

- Теперь встал вопрос о том, как нарастить объемы его производства и доставить его в те места, где ощущается дефицит, - отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус . В первую очередь в ВОЗ будут следить за тем, чтобы обеспечить лекарством страны с наибольшим числом тяжелобольных пациентов. Однако важное замечание, о котором напомнили во Всемирной организации здравоохранения, дексаметазон – не панацея от COVID-19 и может при неправильно применении принести и вред.

- Мы не располагаем данными об эффективности препарата для лечения легких форм болезни или профилактики осложнений, - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Две трети государств в связи в пандемией ковид приостановили кампании по иммунизации, лечение и диагностику неинфекционных заболеваний и оказание поддержки в сфере планирования семьи. Более половины стран не оказывают помощь людям с психическими или онкологическими заболеваниями и приостановили пренатальные осмотры беременных.

- Последствия таких перебоев будут ощущаться еще долгие годы, - сообщил доктор Тедрос.

Сейчас нельзя останавливать инвестиции в развитие национальных систем здравоохранения, подчеркнули в ВОЗ, ведь понятно, что некоторым пациентам с COVID-19 потребуются месяцы на реабилитацию и это будет дополнительной нагрузкой на медиков и всю систему.

Эксперты ВОЗ Майкл Райан и Мария Ван Керкхове подтвердили, что некоторые больные ощущают симптомы болезни на протяжении многих недель и даже месяцев после заражения. Это могут быть кашель, приступы слабости и отдышка даже после легких физических нагрузок.

Также непонятно, когда именно появились первые инфицированные ковид в Европе. Комментируя сообщение о том, что новый коронавирус был обнаружен в сточных водах в Италии в декабре прошлого года, в ВОЗ уточнили, что речь идет не о живом вирусе, а фрагментах его ДНК. Тем не менее, очень важно изучить этот вопрос, чтобы понять скорость распространения инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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