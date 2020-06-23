2020-06-23T17:05:47+03:00
Общество

Законопроект «Единой России» об отсрочке по долгам бизнеса и пенсионеров принят во втором чтении

Это позволит более уверенно преодолеть последствия пандемии коронавируса
Павел ЧЕРНЫШОВ
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«Единая Россия» продолжает успешно продвигать в Госдуме законопроект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров, а также малого и среднего бизнеса, включенного в реестр наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. 23 июня документ принят Госдумой во втором чтении.

Напомним, 22 мая законопроект был внесен в Госдуму, 3 июня – его поддержало Правительство РФ.

Итак, законопроект предоставляет пенсионерам, не имеющим иных источников дохода, кроме пенсии, на одну отсрочку по кредитам без обращения в суд в пределах 1 млн рублей не более, чем на два года. При условии, что их пенсия составляет менее двух МРОТ (24 260 руб).

Индивидуальным предпринимателям, а также представителям малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях предлагают предоставить без обращения в суд однократную рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей не более, чем на один год.

Также в проекте закона прописана норма о запрете в течение срока рассрочки применение мер принудительного исполнения.

Кроме того, согласно законопроекту, до 1 октября вводится мораторий на изъятие автотранспорта и другого движимого имущества, находящегося по месту жительства должника. Эту меру предлагается применить как на частные лица, так и индивидуальных предпринимателей.

«Мы полагаем, что эта инициатива поможет тем, кому сегодня наиболее сложно: предприятиям малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавирусной инфекции, а также нашим пенсионерам, не имеющим иных доходов, кроме пенсии, – пояснил ранее один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн. – Надеюсь, что наш законопроект поддержат. Его важно принимать как можно быстрее, чтобы скорее оказать людям помощь».

Депутат обратил внимание, что такая мера коснется около 4 млн человек, из них 1,6 млн – пенсионеры, а общая задолженность по кредитам составляет 332 млрд рублей.

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