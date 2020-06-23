2020-06-23T17:08:52+03:00
Экономика

Большой брат: следит за мной или помогает?

Как города используют большие данные, обсудят на урбанистическом форуме в Уфе 30 июня
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Заявку на участие в Форуме можно подать на сайте, там же за форумом можно будет следить в режиме онлайнЗаявку на участие в Форуме можно подать на сайте, там же за форумом можно будет следить в режиме онлайн
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Сегодня большие данные превратились в важнейший источник информации для принятия управленческих решений на федеральном, региональном и местном уровне. В рамках Международного форума урбанистики более двух десятков спикеров, имеющих опыт применения технологии в масштабах России и мира, обсудят, как использовать анализ больших данных на благо российских городов и возможно ли запрограммировать городские ритмы.

К обсуждению на секции «Большие данные как инструмент принятия управленческих решений» приглашены: основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, Директор лаборатории «СберДанные» Сбербанка Николай Корженевский, основатель платформы Meeting of the Minds, экс-директор по городским инновациям Cisco Гордон Феллер, директор департамента по работе с данными «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков и многие другие. Модератором секции выступит руководитель аналитической компании Habidatum в России Алексей Новиков.

Дискуссия состоится офлайн в рамках Международного урбанистического форума «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии».

- Роль больших данных в развитии городов пока недооценена, хотя с каждым годом появляется все больше проектов, в которых они используются, – говорит руководитель отдела экономических и социальных исследований Московского центра урбанистики Максим Боровиков. – В частности, Московский центр урбанистики в период пандемии коронавируса проводил в Москве анализ социальных сетей, мобильных данных и других индикаторов городской жизни. Мониторинг охватил 15,8 млн. пользователей и позволил найти новые сообщества, являющиеся движущей силой столицы.

По словам эксперта, при правильном применении большие данные способны дать объективную картину, независимую от интуитивных решений, социологических искажений, страхов и предубеждений респондентов, экономических интересов.

- Кроме того, работа с большими данными зачастую позволяет работать предиктивно и глубже, чем при стандартных методах изучения городов. Объективность, возможности получения инсайдов и глубина знания являются ключом к развитию города, региона и даже страны, – заключил Максим Боровиков.

Первый Международный урбанистический форум «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» будет посвящен урбанизации и развитию городской среды. Он пройдет 30 июня в Республике Башкортостан. Мероприятие организовано по новым специальным стандартам безопасности Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Обсудить новые контуры посткоронавирусной реальности городских пространств и тренды в госуправлении территориями в Уфу приедут представители власти, бизнеса, потенциальные инвесторы.

На пленарном заседании Форума выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Заявку на участие в Форуме можно подать на сайте, там же за форумом можно будет следить в режиме онлайн. На портале ежедневно обновляется информация по участникам и спикерам конференции, программа мероприятий и актуальные новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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