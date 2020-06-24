2020-06-24T21:32:23+03:00
Общество

Промышленные отходы в Сибири будут обезвреживать на новом полигоне под Красноярском

Отходы на него будут привозить с соседних регионов
Анна ГЛАДКИХ
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Сейчас проводятся общественные слушания по данному вопросу. Фото: shutterstock.com.Сейчас проводятся общественные слушания по данному вопросу. Фото: shutterstock.com.
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Под Красноярском планируется построить полигон по обезвреживанию и размещению промышленных отходов II-IV класса опасности. Расположится он в 10 км от города на втором километре дороги «Енисейский тракт — село Частоостровское».

Проект реализует омское АО «Полигон», согласно проектной документации, мощность будущего полигона составит 10 тыс. тонн в год, а срок эксплуатации – 25 лет. Общая емкость полигона около 250 тыс. тонн. Часть отходов будут сжигать, другую – утилизировать методом захоронения.

В рамках завода будут цех термического обезвреживания твердых и пастообразных нефтесодержащих и медицинских отходов, цех обезвреживания хлорорганических отходов, закрытый склад для временного накопления отходов, ангар для спецтехники, пожарные резервуары и др.

Объем выбросов загрязняющих веществ на первом этапе эксплуатации составит 2 тыс. тонн в год, во время строительства прогнозируется поступление 13 загрязняющих веществ в воздух, в ходе эксплуатации на первом этапе – 19.

Сейчас проводятся общественные слушания по данному вопросу. Обсуждения идут в заочной форме из-за коронавируса.

Общественники и экологи отмечают, что сейчас возникает много вопросов, касающихся экологической безопасности технологических решений по обезвреживанию и размещению опасных отходов.

По словам руководителя АО «Полигон» Олега Митволя, в каждом регионе требуется предприятие для обезвреживания промышленных отходов, а в Красноярском крае такого нет, поэтому промотходы зачастую попадают на обычные полигоны для бытового мусора. Для обезвреживания планируется применять сверхкритическое водное окисление — достаточно безопасный для окружающей среды метод. В проект планируется вложить порядка 100 млн рублей, чтобы закупить современное оборудование.

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