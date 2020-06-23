Турецкий эксперт рассказал, как Россия и Турция могут прекратить войну в Ливии

Гражданская война в Ливии продолжается уже 9 лет. Страдают все: бывшая Джамахирия получила полный крах экономики, Европа — новые потоки мигрантов (от которых раньше её прикрывал авторитарный, но стабильный режим Муаммара Каддафи); Россия лишились многомиллиардных экспортных контрактов с тем же Каддафи. Даже США, раздувавшие «майдан в Триполи», понесли потери: 11 сентября 2012 года фанатики-исламисты убили американского посла в Бенгази Кристофера Стивенса.

Ситуация осложняется тем, что международные игроки поддерживают противоположные силы внутри самой Ливии, где сложилось два центра власти: Турция помогает Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем; тогда как отдельные круги в России до недавнего времени поддерживали Ливийскую национальную армию (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Как же прекратить многолетний конфликт? Об этом в колонке для международного информационно-аналитического портала UWidata рассказал турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан. Приводим сокращённый и адаптированный для российского читателя перевод его главных тезисов.

ТУРЦИЯ МЕНЯЕТ БАЛАНС В ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ…

Последнее время Турция заметно укрепила свои позиции в Ливии благодаря союзу с ливийским Правительством национального согласия, и последнее без боя вытеснило силы Хафтара из ряда ключевых регионов, включая стратегически важную авиабазу Аль-Ватия.

В итоге после переговоров в Каире между президентом Египта — Абдель Фаттахом ас-Сиси; спикером ливийского парламента (на территории, контролируемой ПНС) — Агила Салехом; а также Халифой Хафтаром — было достигнута договорённость о прекращении огня.

Тем самым Турция добилась господства в регионе, сравнимого с Кипрской миротворческой операцией 1974 года (эксперт имеет в виду провозглашение Турецкой Республики Северного Кипра на севере одноимённого острова, до сих пор не признанной ни одним игроком, помимо Анкары).

…НО ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Анкара, естественно, озабочена тем, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. И здесь хорошо, чтобы Турция осознавала: решающее значение будут иметь не только военные действия в Северной Африке, но и международная дипломатия (с участием крупнейших игроков в регионе, включая Египет и Россию).

Если этого не произойдет, может сложиться ситуация, схожая с «кипрским сценарием»-1974, когда Турция, имея на руках сильные карты, будет изолирована мировым сообществом из-за ошибок в дипломатических шагах.

Поэтому перед Анкарой встаёт вопрос: как вести политику вокруг Триполи в дальнейшем?

ПЕРЕМЕСТИТЬ ФОРМАТ АСТАНЫ В ЛИВИЮ

Готовый рецепт уже есть. Это «Астанинский формат» — механизм мирного урегулирования конфликта в Сирии, созданный по инициативе Москвы, Тегерана и косвенно Дамаска. Участие в этом механизме позволило Турции укрепить свои позиции в регионе и также помочь разрешению сирийского кризиса.

Стратегию прекращению огня в Северной Африке следует оценивать с точки зрения этого механизма.

В начале июня, когда Ас-Сиси, Хафтар и Салех встретились в Каире, а одновременно Эрдоган и Сарадж — в Анкаре, — глава российского МИДа Сергей Лавров неожиданно провел в Москве саммит с Мохамедом Тахер Сиалой, министром иностранных дел ПНС. Настоящим сюрпризом для мировой общественности стало сообщение Лаврова о заключении соглашения с Правительством Национального Согласия, при условии освобождения российских военнопленных. (О двух из них, социологах Самере Суэйфане и Максиме Шугалее, «КП» подробно писала — прим. ред.)

Похоже, Москва не хочет конфликта с Турцией в Ливии — и ищет золотую середину, идя на контакт с Египтом. В конце концов, вероятность найти общий язык вокруг Ливии по линии Анкара-Москва-Каир становится всё более вероятной.

Учитывая, что США, страны Персидского залива, Израиль и Греция пытаются подорвать партнёрские отношения между Россией и Турцией, используя «ливийский узел», — противоположные усилия по созданию формата, подобного «Астане» (с участием Анкары, Москвы и Каира), становятся стратегической задачей.

Ибо, как выразился китайский мыслитель Сунь Цзы, живший в VI веке до нашей эры: «Высшее искусство войны — покорить врага, не сражаясь».