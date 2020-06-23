Налоговый режим для самозанятых в России в 2020 году: как будет действовать и в каких регионах

С 1 июля 2020 года все регионы России смогут вводить у себя специальный налоговый режим для самозанятых. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам во вторник.

Сейчас налоговый режим для самозанятых действует в 23 регионах. Его запустили как пилотный проект. По словам Владимира Путина, эксперимент оказался удачным.

- С 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых. А значит, люди смогут официально и спокойно работать, - сообщил Путин.

Напомним, физические лица и индивидуальные предприниматели, которые хотят работать в «белую» и переходят на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Действовать особый налоговый режим будет в течение 10 лет.

В этом году число самозанятых в России уже выросло в 2,5 раза – с 300 до 700 тысяч человек. Во время пандемии власти предоставили самозанятым поддержку. Им полностью вернут налог на профессиональный доход за 2019 год, а для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ (12130 рублей).

Еще одно важное новшество: статус самозанятого теперь можно будет получить не с 18, а с 16 лет. Это, как сообщил президент, коснется 3 миллионов человек. При этом начинающим предпринимателям дадут дополнительные налоговые льготы.

- А именно - налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налогов, - сообщил Путин.