«Это личная инициатива президента»: Семьям с детьми повторно выплатят 10 тысяч рублей на ребенка

10 000 НА РЕБЕНКА ОТ 0 ДО 16 ЛЕТ В ИЮЛЕ

Во вторник, 23 июня Владимир Путин в телеобращении к населению озвучил очередной пакет мер. Среди них решение о второй единовременной выплате 10 000 рублей на каждого ребенка с 0 до 16 лет в июле.

Президент напомнил, что на прямую поддержку семей с детьми в период эпидемии сделали особый акцент. На каждого ребенка до 3 лет выделено по 5 тысяч рублей в апреле, мае, июне. С опережением, разово, в полном объеме выплачены все пособия за первую половину года на детей от 3 до 7 лет в семьях с низкими доходами. И самой масштабной стала единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

- Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей, - подчеркнул Владимир Путин. - Вместе с тем, экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле выплатить дополнительно по 10 000 рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.

НАЧИСЛЯТ АВТОМАТИЧЕСКИ

Глава государства обратил внимание на то, что тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Собирать справки не придется, подавать повторное заявление тоже. Также автоматически деньги получат семьи с детьми до 3 лет, которые ранее обращались за поддержкой.

Те же, кто пока не пришел за выплатами, могут это сделать дистанционно или лично в отделении Пенсионного фонда. Вторая

ПОЧЕМУ ДЕТЯМ ДО 3 ЛЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов считает, что инициатива повторной выплаты 10 000 рублей исходит от российского лидера, так как правительство ничего подобного не анонсировало.

- По данным Минэкономразвития просадка экономики, ВВП в этом году составит где-то 4,8% - это очень серьезная цифра. Но она не только про снижение объемов производства, она в том числе и про снижение доходов семей, - говорит Сафонов. - Естественно, сегодня в условиях коллапса мировой экономики основная проблема в поддержке внутреннего потребительского спроса. Поэтому, во-первых, все озвученные предложения о поддержке семей направлены на восстановление утраченных доходов. Во-вторых, они направлены в том числе на создание платежеспособного спроса внутри экономики, что подтолкнет ее к быстрому восстановлению.

Экономист также объяснил почему детям до 3 лет особое внимание.

- В таких семьях зачастую мама сидит дома. Она не имела больших доходов до этого, и не будет иметь после. Поэтому помощь таким семьям имеет особое значение с точки зрения поддержания доходов, - считает Сафонов.