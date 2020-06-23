2020-06-23T19:32:59+03:00
Экономика

Россиянам разрешат иметь бизнес за границей за 5 млн рублей в год

Фиксированная сумма вместо сложных расчетом в налоговой призвана упростить жизнь предпринимателей
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
В России много предпринимателей, у которых есть бизнес не только на Родине, но и за рубежомВ России много предпринимателей, у которых есть бизнес не только на Родине, но и за рубежомФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Россияне, имеющий бизнес в других странах, должны будут платить в бюджет 5 млн рублей в год в качестве налога. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам.

Путин отметил, что в России много предпринимателей, у которых есть бизнес не только на Родине, но и за рубежом. Если они считаются налоговыми резидентами России, то платят подоходный налог у нас – независимо от того, в какой стране этот доход получили.

- Сейчас владельцы зарубежных активов платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме, - признал президент.

Решение, предложенное президентом, упростит жизнь и самим предпринимателям, и налоговикам. Вместе сложных расчетом нужно будет отчислить в бюджет России фиксированную сумму – 5 млн рублей в год. И о налоговой отчетности можно будет забыть.

-Таким образом мы дадим стимул к развитию в российской юрисдикции современного бизнеса, - подчеркнул Владимир Путин.

С 2015 года в России действует закон о контролируемых иностранных компаниях. Согласно этому документу граждане страны обязаны декларировать в России свой иностранный бизнес и платить налоги с дохода от него.

В свое время ФНС проделала огромную работу по поиску информации о россиянах с бизнесом за границей. В 2016-м наша страна подписала международное соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией, а с 2018-го налоговики начали получать данные о счетах налогоплательщиков из сотни юрисдикций, в том числе из офшоров. Благодаря этому, россиянам с заграничными активами, которые «забыли» сообщить родному государству о бизнесе, доначислили налоги.

Согласно исследованию международного брокера недвижимости Tranio и британской компании Adam Smith Conferences, благодаря этому в 4 раза выросло число россиян, которые сообщили в ФНС о своих заграничных доходах. Теперь государство готово значительно упростить для них уплату налогов. Правда, как говорится в том же исследовании, выросло и число тех, кто формально перевел свои предприятия на других людей, оставшись фактическим владельцем и бенефициаром бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин заявил о повышении налогов для богатых россиян

С 1 января 2021 года в России вырастет налог на доходы физических лиц. Но только для самых состоятельных граждан. Об этом во время обращения к гражданам заявил президент страны Владимир Путин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин подписал указ о новой детской выплате по 10 тысяч рублей
В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в Мексике
Американцы отправят вертолет на Марс
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению Boeing MH17
«Другое ощущение времени»: Путин сообщил о резком изменении уклада жизни россиян
Рожать первенца в тридцать – так ли это страшно, рассказал демограф
Деньги от повышения НДФЛ для богатых пойдут на медицинскую помощь детям
Индия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем
Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию
Путин о пандемии: нам еще предстоит дожать эту заразу
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Актеры Сахавуда зачитали Конституцию на якутском языке
Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин
Регионам России направят 100 млрд рублей на развитие дорог
Путин предложил провести налоговый маневр в IT-области
Эксперты объяснили, сможет ли книга Болтона помешать Трампу на выборах
Владимир Путин заявил, что мире формируется новая реальность
Режим самозанятых в России появится с 1 июля 2020 года на территории всей страны
Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов
Путин продлил выплаты для медработников до сентября
"Вакцина не панацея": Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему опасен
RT выпустил новый эпизод «Акцент Шоу»
Путин: никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь
Путин: эпидемия разделила время на "до" и "после"