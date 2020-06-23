Россиянам разрешат иметь бизнес за границей за 5 млн рублей в год

Россияне, имеющий бизнес в других странах, должны будут платить в бюджет 5 млн рублей в год в качестве налога. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам.

Путин отметил, что в России много предпринимателей, у которых есть бизнес не только на Родине, но и за рубежом. Если они считаются налоговыми резидентами России, то платят подоходный налог у нас – независимо от того, в какой стране этот доход получили.

- Сейчас владельцы зарубежных активов платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме, - признал президент.

Решение, предложенное президентом, упростит жизнь и самим предпринимателям, и налоговикам. Вместе сложных расчетом нужно будет отчислить в бюджет России фиксированную сумму – 5 млн рублей в год. И о налоговой отчетности можно будет забыть.

-Таким образом мы дадим стимул к развитию в российской юрисдикции современного бизнеса, - подчеркнул Владимир Путин.

С 2015 года в России действует закон о контролируемых иностранных компаниях. Согласно этому документу граждане страны обязаны декларировать в России свой иностранный бизнес и платить налоги с дохода от него.

В свое время ФНС проделала огромную работу по поиску информации о россиянах с бизнесом за границей. В 2016-м наша страна подписала международное соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией, а с 2018-го налоговики начали получать данные о счетах налогоплательщиков из сотни юрисдикций, в том числе из офшоров. Благодаря этому, россиянам с заграничными активами, которые «забыли» сообщить родному государству о бизнесе, доначислили налоги.

Согласно исследованию международного брокера недвижимости Tranio и британской компании Adam Smith Conferences, благодаря этому в 4 раза выросло число россиян, которые сообщили в ФНС о своих заграничных доходах. Теперь государство готово значительно упростить для них уплату налогов. Правда, как говорится в том же исследовании, выросло и число тех, кто формально перевел свои предприятия на других людей, оставшись фактическим владельцем и бенефициаром бизнеса.

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