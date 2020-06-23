Дочь певца Жени Белоусова забеременела от любовника на Бали

Певец Женя Белоусов умер в самом расцвете сил. Ему было всего 32 года. У кумира 90-х остались двое детей. Звездная наследники исполнителя хитов "Девочка моя синеглазая" и "Девчонка-девчоночка" уже давно взрослые люди. 27-летний Сын Роман пробует свои силы в рок-музыке, а 32-летняя дочь Кристина обожает путешествовать.

Кристина Белоусова родилась от брака Жени Белоусова с провизором Еленой Худик. Певец ушел из семьи после того, как клавишница его группы Оксана Шидловская родила ему сына Романа.

Дочь Белоусова пробовала свои силы в модельном бизнесе, работала психологом, переводчиком и редактором музыкального сайта. Но нигде так и не задержалась. Девушка не скрывает - она любит путешествовать.

Наследница артиста решила уехать подальше от шумной Москвы и пожить на Бали. Кристина Белоусова неоднократно признавалась, что именно там чувствует себя спокойно и умиротворенно. Девушка также мечтала о ребенке.

cristina_bel Как же все-таки прекрасно, когда хороший климат. Если это сочетается с адекватной культурной, экономической, политической и прочей (экологической, конечно, тоже) обстановкой - вообще идеально

Теперь же она беременна. О радостном событии 32-летняя Кристина узнала, вернувшись в Москву. "Кристину посещали мысли о курортном романе и беременности. Знаем, что отец точно иностранец", - рассказывают "СтарХиту" в окружении рыжеволосой красавицы.

Кристина охотно делится новостями о переменах во внешности и вкусовых пристрастиях. "Я уже набрала около шести килограммов. Грудь тоже выросла, но на фоне живота это не так заметно. Что еще? Мясо есть не стала, на соленое не тянет, странных пристрастий пока не появилось. Скорее, наоборот, потянуло на здоровую пищу", - откровенничает Кристина.

cristina_bel Не очень удачная фотка, но еще один кадр типичного Бали

Будущая мама мечтает о "летних пузатых фотосессиях". "Я принимаю предложения фотографов! Готова быть моделью для приятных «беременных» проектов", - заявила девушка в блоге.

Напомним, Женю Белоусова в 32 года сразил инсульт. Весть об этом сразила толпы его поклонников. Его мать Нонна Павловна, которая не дожила до 50-летия со дня рождения сына, вспоминала, что он мог не есть по несколько дней, пил только чай и много курил. В начале 1997 года у певца начались серьезные проблемы со здоровьем, и в июне 1997-го Жени Белоусова не стало. Однако его песни до сих популярны. Хиты "Девочка моя синеглазая", "Ночное такси", "Золотые купола", "Вечерок-вечерочек" в начале 90-х звучали из каждого окна.