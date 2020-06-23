2020-06-23T19:44:35+03:00
В мире

Трамп потребовал сажать разрушителей памятников на 10 лет

Количество монументов американским героям, уничтоженных в ходе погромной кампании-2020, перевалило за сотню
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Трамп считает его своим кумиром ДжексонаТрамп считает его своим кумиром ДжексонаФото: REUTERS
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В столице США Вашингтоне в понедельник произошли столкновения демонстрантов с полицией. Участники движения за права афроамериканцев «Чёрные жизни важнее» и их союзники из леворадикальной организации «Антифа» попытались снести памятник 7-му президенту США Эндрю Джексону.

Этот исторический деятель — один из отцов американского экономического национализма, при нём США начали превращаться в «мастерскую мира» — экспорт из Штатов в Европу вырос на 75%. В том числе поэтому Трамп считает его своим кумиром. Видимо, попытка низвергнуть памятник Джексону стала последней каплей в погромной кампании борьбы с «белыми привилегиями и символами расизма», которую продолжает американские демонстранты после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда месяц назад.

«Я уполномочил федеральное правительство брать под арест любого вандала или уничтожителя памятников, статуй, иной федеральной собственности США, с заключением в тюрьму до 10 лет, — написал Трамп в твиттере. — (…) Это распространяется также и на уже имевшие место акты вандализма».

Может ли такое распоряжение иметь обратную силу (то есть уместно ли ловить активистов, свергавших монументы ранее) — пусть спорят юристы. Да и определять степень виновности и срок заключения даже после такого лихого приказа будет всё-таки не Белый дом, а суды.

Но, возможно, столь крутые меры помогут справиться с эпидемией памятникопада, охватившей Штаты на волне «флойдовских» протестов?

Так, одних только статуй Колумба демонтировано (или в процессе согласования этого акта c местными властями) — 19 единиц; памятников солдатам и офицерам Конфедерации (Юга США в Гражданской войне) — свыше 50; памятников прочим историческим деятелям — 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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