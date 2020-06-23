2020-06-23T20:03:57+03:00
Общество

Москвичи передали более 5 тысяч открыток с благодарностями врачам-героям

Между тем, фотографы на добровольных началах помогают пациентам увидеть улыбки врачей
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Волонтеры передали открытки в НМИЦ имени Н. Н. Приорова, НИИ им. Склифосовского и другие медицинские учреждения города.Волонтеры передали открытки в НМИЦ имени Н. Н. Приорова, НИИ им. Склифосовского и другие медицинские учреждения города.
Изменить размер текста:

Сказать "Спасибо" тем, кто не жалея себя,не жалея времени и сил, спасал жизни других людей. Такую возможность всем желающим подарили организаторы волонтерской акции в Москве.

Всю неделю горожане могли заполнить и отправить открытку столичным медикам. На улицах появились специальные арт-объекты, возле которых волонтеры Москвы предлагали прохожим заполнить открытки и написать несколько слов благодарности в адрес врачей.

Эти уличные "почтовые службы" постоянно перемещались по городу. Их можно было увидеть на Арбате, Тверской, в Парке Горького, на ВДНХ. И тысячи людей не смогли пройти мимо и оставляли теплые слова благодарности и пожелания.

Уличные "почтовые службы" постоянно перемещались по городу. Фото: материалы пресс-служб

Уличные "почтовые службы" постоянно перемещались по городу.Фото: материалы пресс-служб

В День медицинского работника, 21 июня, более 5000 подписанных жителями города открыток нашли своих адресатов. Волонтеры передали их в НМИЦ имени Н. Н. Приорова, НИИ им. Склифосовского и другие медицинские учреждения города.

- Это добрая акция, которую активно поддержали москвичи. Таким способом мы вместе смогли еще раз поблагодарить врачей за их неоценимый труд и спасение жизней. Неравнодушных людей в Москве очень много, спасибо им всем. Сильно помогли молодые люди, волонтеры разных организаций. С их помощью акция стала по настоящему масштабной, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Сказать "спасибо" никогда не поздно

Сказать "спасибо" никогда не поздно

Сказать "спасибо" никогда не поздно. Если вы не успели поучаствовать в акции, но хотите выразить благодарность врачам-героям, то это можно сделать виртуально, с помощью чат-бота @doctor_cyberbot в Телеграме. Все пожелания попадают на канал «Спасибо врачам» и транслируются на крупнейших медиафасадах Москвы: на Центральном телеграфе (Тверская, дом 7), кинотеатре «Октябрь» (Новый Арбат, дом 24), «Доме книги» (Новый Арбат, дом 8).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Волонтеры помогают пациентам увидеть улыбки врачей

Лицо доктора постоянно скрыто под маской - как тут пациенту узнать, насколько добрая у него улыбка? На помощь придут волонтеры-фотографы.

Акцию #СпасибоВрачам придумали в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии им.Н.Н. Приорова. Сотрудники больницы попросили добровольцев сделать для них «добрые бейджи», чтобы пациенты могли видеть улыбки врачей, даже когда их лица скрыты защитными масками.

Эта идея стала популярной и охватила уже 20 медицинских учреждениях города. Здесь фотографы на добровольных началах безвозмездно проводят фотосессии для сотрудников медучреждений. К акции присоединились более 100 человек - и профессионалы, и любители. Фотосессии для врачей проходят с соблюдением всех мер защиты: перчатки и маски, инструктаж по технике безопасности. Уже изготовлено более 2 тысяч бейджей для врачей и медсестер.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Золотые руки врачей, ступени в виде красного креста и ночная подсветка: Нижегородец Дмитрий Пермяков стал автором лучшего памятника врачам-борцам с коронавирусом
Лауреатами Всероссийского конкурса стали архитекторы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда [фото]
«Я все равно встану и пойду дальше». История женщины, которая заболела коронавирусом во время лечения лейкоза
Лейкоз, потеря беременности, Covid-19… - все это Елена Серегина пережила за полгода. Впереди – пересадка костного мозга от мамы – другого донора не нашлось. Но Елена знает: она не остановится, ей нужно жить
Новости 24
Путин подписал указ о новой детской выплате по 10 тысяч рублей
В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в Мексике
Американцы отправят вертолет на Марс
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению Boeing MH17
«Другое ощущение времени»: Путин сообщил о резком изменении уклада жизни россиян
Рожать первенца в тридцать – так ли это страшно, рассказал демограф
Деньги от повышения НДФЛ для богатых пойдут на медицинскую помощь детям
Индия попросит Россию ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем
Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию
Путин о пандемии: нам еще предстоит дожать эту заразу
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Актеры Сахавуда зачитали Конституцию на якутском языке
Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин
Регионам России направят 100 млрд рублей на развитие дорог
Путин предложил провести налоговый маневр в IT-области
Эксперты объяснили, сможет ли книга Болтона помешать Трампу на выборах
Владимир Путин заявил, что мире формируется новая реальность
Режим самозанятых в России появится с 1 июля 2020 года на территории всей страны
Владимир Путин заявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов
Путин продлил выплаты для медработников до сентября
"Вакцина не панацея": Путин предупредил, что коронавирус по-прежнему опасен
RT выпустил новый эпизод «Акцент Шоу»
Путин: никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь
Путин: эпидемия разделила время на "до" и "после"