Анна Дыбо: Поправка про русский язык никак не ущемляет другие языки народов России

Заведующая отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН и член правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов России Анна Дыбо прокомментировала «КП» отношение тех, кто изучает языковые особенности разных этносов нашей страны к поправке в основном законе государства о русском языке.

- Анна Владимировна, в чем, на ваш взгляд, суть поправки в Конституции о русском языке - и не ущемляет ли она права других, национальных языков республик Российской Федерации?

- Национальные республики, конечно, имеют право опасаться за самостийность своих языков, независимо от конституционной формулировки. Но, я полагаю, их опасения напрасны. При том считаю, данная формулировка имеет, скажем так, несколько декларативный характер.

- Отчего же?

- Как было? Государственным языком в РФ на всей ее территории является русский язык. А как стало? Добавлено про язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. В части данной фразы кто-то может увидеть такой смысл, что русский язык, скажем так, более равен чем все остальные.

- Но это выверенная формулировка юридическая...

- Мне кажется, она более идеологическая. Не вполне, полагаю, осмысленная с практической точки зрения. Но поскольку она явна сделана с точки зрения того, чтобы похвалить русский язык, то дальше она продолжается так: «входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ».

- Ну так это же хорошо?

- Это вроде как утверждает, что русский — государствообразующий народ, но входящий в союз равноправных народов. То есть как будто бы более равноправный.

- В поправке заложена идея, что русский язык — объединяет народы страны?

- То, что он уже государственный язык РФ — уже все это означает, в том числе, и объединяющая роль. Ведь все федеральное делопроизводство ведется на русском языке, по всей территории государства.

- Были споры вокруг поправки.

- В нынешней, внесенной формулировке она и отражает историю споров вокруг этой добавки. И второй кусочек про равноправные народы — это, собственно, не про язык а про народы.

- В данном варианте поправки ничьи интересы, ни одного из живущих в России народы, не ущемляются?

- Вроде бы да. А вот если бы не было второго куска про союз равноправных народов, то поправка, вероятно, ущемляла бы. .

- В сообществе филологов каково мнение об этой поправке?

- Поначалу люди, которые занимаются языками, в основном пожимали плечами при виде этой поправки. Когда ее только предложили, и она звучала как язык государствообразующего народа — это, конечно, вызывало некоторе беспокойство. Сейчас это беспокойство несколько смягчилось, я думаю.

В настоящем виде это не вполне обязательная поправка.