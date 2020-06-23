Объявлен конкурс грантов для «серебряных» волонтеров

"Серебряные" волонтеры - этим красивым словосочетанием называют тех, кто, выйдя на пенсию, свободное время посвящает помощи другим. Чтобы поддержать добровольцев, которые молоды душой, в России запускают специальный грантовый конкурс. Он направлен на поддержку социальных проектов, посвященных вовлечению людей старшего возраста в добровольческую деятельность.

Заявочная кампания Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» стартовала сегодня, 23 июня. Его организаторами выступают Ассоциация волонтерских центров совместно с Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», при поддержке Министерства труда и социальной защиты, Федерального агентства по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр».

За два предыдущих года проведения грантового конкурса "Молоды душой" были созданы 30 центров «серебряного» волонтерства и 2 Центра компетенций, поддержано более 60 социальных проектов из 55 регионов России.

- Сегодня мир изменился, а с ним и отношение к старости. Каждый человек хочет быть максимально включенным в активное общество, несмотря на возраст. Многие меняют свой привычный ритм жизни с выходом на пенсию: не только уделяют меньше внимания физическим нагрузкам, но и меньше общаются, собираются вместе с единомышленниками и воплощают свои идеи в жизнь. С выходом на пенсию жизнь не заканчивается, с какой-то стороны она даже только начинается. Включая пожилое население в активную жизнь по средствам социальных проектов, мы приносим огромную пользу окружающим, ведь богатый жизненный опыт пожилых людей – это бесценный вклад в современное развитие страны, - так считает исполнительный директор Благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

В этом году грантовый фонд конкурса был увеличен и составит 7,5 миллионов рублей:

- Третий год мы проводим грантовый конкурс, благодаря которому в регионах открываются волонтерские центры "Молоды душой", а десятки социальных проектов получают средства на реализацию. В этом году мы увеличили грантовый фонд до 7,5 млн рублей, и планируем поддержать проекты, основанные на партнерстве с локальными сообществами и местными территориями. Каждый выданный грант не просто создает что-то новое, он вдохновляет старшее поколение на новую жизнь, новые победы, раскрывает их интеллектуальный, творческий и профессиональный потенциал, - отметил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Заявки принимают на портале DOBRO.RU в разделе «Конкурсы» до 31 июля включительно.

С 1 по 15 августа будет идти заочная оценка документов экспертной комиссией и формирование списка финалистов. С 16 по 31 августа конкурсантам предстоит онлайн защита проектов, а в период с 1 сентября по 5 октября пройдет объявление имен победителей и их награждение.

В этом году конкурс проходит по двум направлениям.

1. «Волонтерские центры»

Это направление предназначено для организаций, занимающихся развитием «серебряного» волонтерства.

Все победители в этом направлении станут участниками и региональными организаторами ежегодной Всероссийской акции фонда «Память поколений» - «Красная гвоздика». Она направлена на оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и современных боевых действий.

Чтобы принять участие в конкурсе по этому направлению, необходимо разработать концепцию работы волонтерского центра «Молоды душой» и оформить ее в виде конкурсной заявки. В ней необходимо представить концепцию работы волонтерского центра, календарный план работы центра на один год и смету.

2. «Социальные проекты»

В этом большом направлении есть три номинации.

«Доброе сердце» – сюда можно подавать заявки о волонтерских проектах, направленных на достижение социально-значимых целей, оказание помощи местным сообществам.

«Профессиональная траектория» – номинация посвящена проектам, в которых актуальными становятся профессиональные навыки и знания, накопленные "серебряными" волонтерами.

«75 лет Победы» – специальная номинация в этом году посвящена проектам, направленным на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Чтобы принять участие в конкурсе по этому направлению, необходимо подать заявку с описанием проекта, календарным планом работы и сметой.

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