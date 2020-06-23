2020-06-23T20:45:29+03:00
В мире

Общий праздник в Москве и сербском Нише

В городе Ниш открыли историческую выставку, посвященную совместной борьбе русских и сербов с фашистам
Дмитрий СТЕШИН
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В город Ниш на юге Сербии приехала делегация из РоссииВ город Ниш на юге Сербии приехала делегация из России
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Сербия – единственная страна в Европе, где Вторую Мировую войну помнят так же, как и в России. Почему?

Арифметика эта не очень уместная и этичная, но не смотря на разность величин, в процентном соотношении у наших народов одинаковое число пострадавших во Второй Мировой войне.

Сегодня президент Сербии прибыл в Москву и будет присутствовать на военном параде на Красной площади, а в город Ниш на юге Сербии приехала делегация из России: посол России в Сербии, военный атташе, дипломаты и представители «Русского дома». Открыли историческую выставку, посвященную совместной борьбе русских и сербов с фашистами. Потом делегация возложила венки к мемориалу у концлагеря «Красный крест», через который фашисты пропустили 40 тысяч заключенных. Венки возлагали к стене, на которой сохранились следы от пуль: с 1969 года концлагерь считается музеем. Вечером в Нише будет концерт военных песен и праздничный салют. Патриархально и старомодно? Да. Никакие современные ревизионистские оценки Второй мировой войны, русских и сербов не волнуют. У нас мнение об этой войне составлено через устную передачу знания от бабушек и дедушек, а остальные мнения просто не интересны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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